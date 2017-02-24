Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Mart'ta Rusya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, beklenen Rusya ziyaretinin tarihi kesinleşti.

Rusya'ya 9-10 Mart tarihlerinde iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceği belirtildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Erdoğan'ın, Putin'le görüşmek üzere 9-10 Mart'ta Rusya'da olacağını doğruladı.

Peskov gazetecilerin sorusu karşısında, "Evet, bu tarihlerde görüşmeler planlanıyor. Tarih üzerinde anlaşmaya varıldı. Doğruluyorum" dedi.

Erdoğan ve Putin'in Rusya'da, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etmesi planlanıyor. Konsey, Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından ilk kez toplanacak.