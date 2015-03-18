Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye seçimlerde birinci çıkmayan rektörleri atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Prof. Yücel Acer rektör olarak atanırken, Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Mustafa Solak yeniden atandı. Erdoğan'ın yaptığı atamalarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi seçimlerinde birinci olan Prof. Sedat Laçiner ve Muş Alparslan Üniversitesi’nde en yüksek oyu alan Prof. Ekrem Atalan atanamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından atadığı isimler şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Solak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Prof. Yücel Acer

Dumlupınar Üniversitesi: Prof. Dr. Remzi Gören

Karabük Üniversitesi: Prof. Dr. Refik Polat

Mardin Artuklu Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Muş Alparslan Üniversitesi: Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas.

Rektörlük seçimlerinde kimler birinci olmuştu?

- Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapılan seçimlerde Prof. Mustafa Solak, 558 oydan 224'ünü alarak birinci çıkmıştı.

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Prof. Sedat Laçiner birinci çıkmıştı.

- Dumlupınar Üniversitesi'nde Prof. Remzi Gören, 469 oydan 103'ünü alarak birinci çıkmıştı.

- Karabük Üniversitesi'nde Prof. Refik Polat, 469 oydan 103'ünü alarak birinci çıkmıştı.

- Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Prof. Ahmet Ağırakça birinci çıkmıştı.

- Muş Alparslan Üniversitesi'nde Prof. Ekrem Atalan birinci çıkmıştı.

- Şırnak Üniversitesi'nde Prof. Mehmet Nuri Nas birinci çıkmıştı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı 7 rektör atamasında iki üniversitede seçimlerde birinici çıkan adaylara yer vermemiş oldu.