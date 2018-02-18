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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Temmuz Gazisi'ni ziyaret etti (2)

     Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz'ü dün akşam ziyaret etti

18 Şubat 2018 17:41

 

 

 Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ü dün akşam ziyaret etti. Evdeki çocuklara isimlerini tek tek soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. 

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Gazi  Gündüz, kendi sağlığı hakkında  bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ameliyat olduğu bacağını gösterdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazi Gündüz arasında sigara diyalogu  evdekileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündüz\'e sigarayı bırakmasını tavsiye etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da  eşlik etti. 
 

(FOTOĞRAF)

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