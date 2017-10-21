Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım" (1)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da Uluslararası Medeniyet Şurası Açılışına katılıyor.



Burada konuşan Erdoğan, \"Sayın Trump, bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık ama şu anda eğer Amerika\'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika\'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump\'ın bunu masaya yatırması lazım. Bizim hedefimizde insan, yaratılmışların en şereflisidir. Fakat görüyorum ki Amerika\'da durum böyle değil ve şu andaki gidiş orada sıkıntıyadır\" dedi.





\"BÖYLE ADALET OLUR MU?\"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Benim 13 tane korumam kendi davetine gittiğim bir ülkede eğer kalkıp da daha Amerika\'da tanımadan, görmeden, bilmeden haklarında, gıyaplarında kalkıp gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar, ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin, yanımda korumalarım, ben bir ülkenin Cumhurbaşkanıyım ve teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın ve kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak, hele hele iki tanesi orada hiç yok, eşimin korumaları ve



bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu?\" diye konuştu.



Erdoğan, \"Sayın Trump bakıyorsunuz müslümanlara terörist ifadesi kullanıyor. \'Böyle bir şey yok\' dediğimizde de savunamıyor \" diye konuştu.

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