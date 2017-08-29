T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine rektör atadı

29 Ağustos 2017 20:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Muhsin Kar atandı.

ETİKETLER

Tayyip Erdoğanrektöratama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24