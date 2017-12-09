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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin liderleriyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü

09 Aralık 2017 16:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda Kudüs'teki son gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, barış ve istikrar yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi.

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