Erdoğan'dan çocuklara: Bomba yüklü uçaklardan korkmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen çocuklara yaptığı konuşmada, "Sizler bombalardan hiç korkmayın çocuklar, bomba yüklü uçaklar çocukları korkutuyor muydu? "Biz sizden korkmuyoruz" diyorlardı. "Bizim buralar" diyorlardı. O inançlarını hiçbir zaman kaybetmiyorlardı, bombalar yağdığı halde. Dünyayı ne kadar karanlık kaplarsa kaplasın mutlaka arkasından güneş doğacak, gün aydınlanacaktır" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'de çocuklarımızı daha güvenli ve müreffeh bir dünyaya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Dünyanın birçok yerinde büyüklerin yol açtığı sorunların bedelini en çok çocuklar ödüyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her kışın bir baharı, her gecenin sabahı mutlaka vardır. Sizden ilerde ülkelerinizin yönetiminde, hayatın her alanında sorumluluk sahibi büyükler haline geldiğinizde dünyayı daha güzel yapmak için çalışacaksınız. Yeter ki kalbinizdeki ve zihninizdeki masumiyeti kaybetmeyin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çocukların olmadığı bir hayal dünyanın ne kadar anlamsız olacağını hayal bile edemiyorum. Şair ne diyor. Hepiniz el el e bir halka yapsanız, rüyadan ve şarkıdan, almasanız ortanıza kimseyi benden başka. Ben de işte bu şekilde çocukların rüyadan ve şarkıdan yaptıkları bir halkanın ortasında onlarla beraber olmak, sohbet etmek, şarkı söylemek, oyun oynamak istiyorum. 5 torunum var. Onları kucakladığımda ne hissediyorsam, inanın her çocuk için aynısını hissediyorum.

23 Nisan bizim için çok önemli bir gündür. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, İstiklal Savaşımızı yürütmüş ve zaferle sonuçlandırmıştır. Millet olarak bizim için böylesine önemli olan bir tarihi bayram olarak çocuklarımıza ve tüm dünya çocucklarına armağan ettik. Tıpkı bir çocuğun hikayesi gibi, doğumuna ve serpilip gelişmesine şahitlik ettiğimiz cumhuriyetimiz bu yıl 93. yaşında. İnsanlar için uzun, ama devletler için oldukça kısa bir süre. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'de çocuklarımızı daha güvenli ve müreffeh bir dünyaya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Dünyanın birçok yerinde büyüklerin yol açtığı sorunların bedelini en çok çocuklar ödüyor.

"Bomba yüklü uçaklardan korkmayın"

Sizler hiç korkmayın çocuklar, bomba yüklü uçaklar çocukları korkutuyor muydu? Biz sizden korkmuyoruz diyordu. Bizim buralar diyordu. O inançlarını hiçbir zaman kaybetmiyorlardı, bombalar yağdığı halde. Dünyayı ne kadar karanlık kaplarsa kaplasın mutlaka arkasından güneş doğacak, gün aydınlanacaktır. Çünkü her kışın bir baharı, her gecenin sabahı mutlaka vardır. Sizden ilerde ülkelerinizin yönetiminde, hayatın her alanında sorumluluk sahibi büyükler haline geldiğinizde dünyayı daha güzel yapmak için çalışacaksınız. Yeter ki kalbinizdeki ve zihninizdeki masumiyeti kaybetmeyin.

"Büyüdüğünüzde de ortak sevgi dilini koruyun"

Bugün lisanlarınız farklı da olsa nasıl gönülden gönüle kurduğunuz köprüyle anlaşabiliyorsanız büyüdüğünüzde de ortak sevgi dilini koruyun. Farklı inançlardan olmak şimdi sizlerin tanışmasına engel değilse büyüdüğünüzde de bu ortak zemine sahip çıkın.

"Tüm silahları sevgimiz yenecek"

Kalbinizdeki güzelliğin, sıcaklığın tüm insanlığı saracak kadar büyük, bereketli olduğuna inanıyorum. Şunu unutmayın, bu duygular bizim her zaman rahatlıkla paylaşacağımız duygulardır. Ülkemize geldiniz, Cumhurbaşkanlığı Kulliyemize geldiniz, ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz cennetin çocuklarıyız. Gülleriyiz her mevsimin, kardeşiz hepimiz. Daha iyi bir dünya hepimizin hakkı. Tüm silahları sevgimizin yeneceğine inanıyorum.