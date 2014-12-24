Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 bütçesini onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan söz konusu kanunlar, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, 2015 bütçesinde 520,4 milyar lira gider, 499.5 milyar lira gelir öngörüldü.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 464 milyar 163 milyon 399 bin lira, özel bütçeli idarelere 53 milyar 69 milyon 588 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3 milyar 212 milyon 692 bin lira olmak üzere 520 milyar 445 milyon lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 442 milyar 586 milyon 345 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 7 milyar 789 milyon 211 bin lirası öz gelir, 45 milyar 894 milyon 85 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere 53 milyar 683 milyon 296 bin lira belirlendi. Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleriyse 3 milyar 192 milyon 332 bin lira öz gelir, 20 milyon 260 bin lira Hazine yardımı olmak üzere 3 milyar 212 milyon 692 bin lira öngörüldü.

Bütçede gelir toplamı 499 milyar 482 milyon lira hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin net finansmanı ise 55 milyon 964 bin lira tahmin edildi.