Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında 2,5 milyon habere konu oldu

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Merkezi 2014 yılında dört bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından hareketle 2014’te siyaset gündeminde en çok konuşulan ve haber olan siyasi partiler sıralamasını yaptı. 2014 yılında medyada en çok yer alan siyasi parti 2 milyon 596 bin 97 haberle Adalet ve Kalkınma Partisi olurken Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 52 bin 748 haberle en çok konuşulan siyasetçiler listesinin ilk sırasında yer aldı.

AKP iki milyonu aşkın kez haber oldu

Bianet’te yer alan habere göre, çözüm süreci, 30 Mart yerel seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, 17 Aralık soruşturması, Soma ile Ermenek madenlerinde iş cinayetleri, polislerin tutuklandığı operasyonlar, seçim barajı tartışmaları ve bedelli askerlik uygulaması senenin siyasi gündemini oluşturan ana başlıklar olarak yer aldı.

AKP 2 milyon 596 bin 97 haberle 2014’ün en çok haber olan siyasi partisi oldu ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) televizyonda daha fazla habere konu oldu.

CHP 2014 yılında çeşitli mecralarda çıkan 1 milyon 831bin 52 habere konu olurken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yıl boyunca çıkan 967 bin 133 adet haberle üçüncü sıraya yerleşti.

Siyasi partiler sıralamasında ilk beşte yer alan diğer partiler ise toplamda 332 bin 773 haberle dördüncü olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve 326 bin 622 haberle beşinci sıraya yerleşen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) oldu.

Siyasi isimlerde ilk üç: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan olarak başladığı seneyi Cumhurbaşkanı oalrak tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 52 bin 748 kez haberlere konu oldu.

Erdoğan’ı takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda bu rakam 482 bin 669’da kaldı.

İlk beşteki diğer isimler; Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.