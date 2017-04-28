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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta AKP'ye üye oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye üyeliğinin 2 Mayıs Salı günü tekrar başlatılacağını açıkladı.

28 Nisan 2017 17:11

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye üyeliğinin Salı günü tekrar başlatılacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım "2 Mayıs'ta, Salı günü, grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım AKP'nin olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta yapılacağını da sözlerine ekledi.

16 Nisan'da yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleri, cumhurbaşkanının bir partiye üye olmasının önünü açıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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