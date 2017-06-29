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Cumhurbaşkanı Erdoğan '15 Temmuz Anması' kapsamında 02:32'de konuşma yapacak

Konuşma Meclis'teki Şeref Divanı'nda gerçekleşecek

29 Haziran 2017 16:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, özel gündemle toplanacak. Erdoğan, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önündeki etkinliğe de katılarak, vatandaşlara hitap edecek.

TBMM, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te özel gündemle toplanacak. Genel Kuruldaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Toplantı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile açılacak. Kahraman'ın yapacağı konuşmanın ardından, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 10'ar dakikalık söz alacak.

Özel oturumu yabancı misyon temsilcileri ve kurum temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da kendilerine ayrılan bölümden izleyebilecek. Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki oturum sona erecek. 

Meclis Şeref Holü'nde, Anadolu Ajansı'nın (AA), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak.

TBMM Halkla İlişkiler Binasında da 21. Dönem AKP Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı yağlı boya tabloları sergilenecek.

 

Erdoğan, halka hitap edecek

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak olan dev ekranlardan canlı verilecek.

Darbe girişiminde, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde, "Video Mapping" sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak. Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap edecek.

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