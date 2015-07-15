Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 yüksek yargı mensubuna 3 milyon liralık takım elbise mi diktirdi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı tarafından bin adet yüksek yargı mensubuna piyasa değeri 2 ila 3 bin TL arasında değişen takım elbiseler diktirildiği, bu bedellerin de özellikle seçim döneminde çok büyük tartışmalara sebep olan örtülü ödenekten karşılandığına dair iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Takım elbiselerin Türkiye’nin en büyük firmalarından birisine yaptırıldığını öne süren Tanal, kıyafetlerin firmanın Ankara Panora mağazasından teslim edilip edilmeyeceği konularını da Adalet Bakanı Kenan İpek’e sordu.

Tanal'ın gündeme getirdiği iddiaya cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Söz konusu iddia için "deli saçması" diyen Kalın, "Bunun çocukca bir tutumla yapılması ne Meclisimize de ülkemize yakışıyor" diye konuştu.

Tanal’ın örtülü ödenekten 1000 yargı mensubuna kıyafetle ilgili soru önergesi şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı tarafından masrafları örtülü ödenekten karşılanmak üzere yüksek yargı mensuplarına 1000 adet takım elbise diktirildiği iddiaları doğru mudur?

-Bu iddia doğru ise bu takım elbiseler hangi yüksek yargı mensupları için dikilmektedir?

-Bu takım elbiselerin piyasa bedelinin 2 bin ila 3 bin TL olduğu doğru mudur?

-Yüksek yargı mensuplarına vatandaşlarımızın cebinden yapılan bu jestin sebebi nedir? Bu hediyeyi kabul ederek Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal eden yargı mensupları hakkında Bakanlığınızca herhangi bir tahkikat başlatılacak mıdır?

-Söz konusu takım elbiselerin anlaşılan özel bir firmanın Eskişehir’de bulunan fabrikasında dikildiği doğru mudur?

-Bu takım elbiselerin bu özel firmanın Ankara Panora alışveriş merkezinde bulunan mağazasından teslim edileceği iddiaları doğru mudur?