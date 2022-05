Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan,"Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. İnşallah hep beraber, kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'de hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi hak ettiği yere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.