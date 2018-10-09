Cumhurbaşkanı, Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerini atadı; stratejist Timothy Ash'ten yorum geldi: Hayal kırıklığı…

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Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na yaptığı atamaları değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Ekonomi Politikaları Kurulu’na atanan isimlerle ilgili olarak, “Büyük bir potansiyel heba edildi” yorumunda bulunan Ash, kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin üst sınıf birçok ekonomisti ve bankacısı var; hatta yeni fikirler ve yaratıcılık için bazı uluslararası uzmanlar da getirilebilirdi. Ki buna şu anda çok ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Kuruldaki isimler arasında, Cumhurbaşkanı’nın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığını da yapan Hatice Karahan’ın ismine dikkat çeken Ash, “Buradaki tek umut Karahan. Her zamanki gibi günü kurtarması için mantıklı bir kadına güveniyoruz” diye ekledi. Ash, şöyle devam etti:

“Yani yeni yüzler yok. Hayal kırıklığına uğratıcı. Türkiye’yi halihazırdaki krize sokan başarısız politikaların ötesinde yeni bir düşünce sistemine ihtiyaç var.”

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararları sonrasında Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Ekonomi Politikaları Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

“Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.”

Ash’in ‘tek umut’ olarak gördüğü Hatice Karahan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmaktadır. Karahan ayrıca SETA’da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup Yeni Şafak Gazetesi’nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme almaktadır. Karahan’ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini’s Economonitor, Dünya gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır.