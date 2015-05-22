Cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanı sürprizini açıkladı: Yeni Mercedes!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV ve AHaber ortak yayınında Mehmet Barlas'ın sorularını yanıtlıadı. Gündeme dair görüşlerini aktaran Erdoğan, Nisibi Köprüsü açılışında dile getirdiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili sürprizini açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamının, makam aracının fiyatı oldukça tartışılan ve sonrasında aracı iade kararı alan Mehmet Görmez'e Mercedes tahsis ettiğini söyledi.

Bu kararı Bosna Hersek gezisinin ertesinde gazetecilerle paylaştığını söyleyen Erdoğan, onların "şimdilik açıklamayın" ricası üzerine açıklama yapmayı ertelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"'Arkadaşlar ne olur bunu açıklamayın.' dedi. Tamam açıklamayayım dedim de, siz bunu sır olarak tutabilecek misiniz dedim. Ama maalesef sizden bunu duyunca demek ki bu sır olmaktan çıkmış. Diyanet Başkanımıza yapılan nezaketsizliğe bizler bir jest yapalım dedik, bu sabah sayın Diyanet İşleri Başkanımla görüştüm ve mütabık kaldık. Diyanet İşleri Başkanı'na köşk envanterinden zırhlı bir Mercedes verileceğiz."