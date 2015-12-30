Cumhurbaşkanı danışmanı Varank'a hakaretten ifade veren Özkök: Ortamı yumuşatmak istedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank'ın, yazdığı bir köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, savcılığa ifade verdi.

Ertuğrul Özkök, avukatıyla Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'a ifade veren Özkök, Mustafa Varank ile ilgili "haklı olduğu konularda" yazdığı yazıdan sonra da yazılarının bulunduğunu belirtti.

"Eleştiri babında yazdım"

Varank'ı savunan yazılarının da olduğunu ifade eden Özkök, ''Bu yazı dünya ve Türk basınında da çok sık yöntem olarak kullanılan mizahi tarzda küçük bir eleştiri yapmak, biraz da ortamı yumuşatmak için yazılan bir yazıdır. Çok daha ağır şekilde benim hakkımda da yazılmaktadır. Ben bunları basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğimden yazıyı yazan kişiler hakkında şikâyetçi olmadım'' diye konuştu.

Varank, Özkök'ün hakaret ettiğini iddia etmişti

Özkök, müştekiye yönelik hakaret veya iftira tarzında bir suç kastının bulunmadığını savunarak, bu nedenle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök hakkında, 16 Ekim 2015'te gazetenin 19. sayfasında yer alan ''Kuran Dersine Giren Yüzdesi Kaç'' başlıklı yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.