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Spor

Cumhurbaşkanı Danışmanı Uçum: Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil

"Bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın"

23 Şubat 2020 21:41

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 21 yıl sonra  mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Uçum, "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" dedi. 

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, karşılaşmanın hemen ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' diyerek şu ifadeleri kullandı: 

"Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın."

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