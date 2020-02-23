Cumhurbaşkanı Danışmanı Uçum: Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 21 yıl sonra mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Uçum, "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, karşılaşmanın hemen ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın."