Cumhurbaşkanı Danışmanı Türkoğlu: Bir terbiyesizin şahsıma yaptığı yalan haber...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor" projesi kapsamında, eski milli basketbolcu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hidayet Türkoğlu, Gebze Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Türkoğlu, 60 bin lira maaş aldığına ilişkin iddiaların Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandığını hatırlatarak “Bir terbiyesizin şahsıma yaptığı yalan haberlerden sonra sosyal medyadaki hakaretlere çok güldüm. Daha sonra Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Ondan sonra da farklı bir yorum yapmaya başlıyorlar. Şu anki gündemimizde istediğimiz her şeye çok çabuk ulaşabiliyoruz. 'Yapılan doğru bir haber mi, bir de ben araştırayım' desek inanın daha sağlıklı düşünmeye başlayacağız. Benim için '60 bin lira maaş alıyor, özel korumalar, zırhlı araçlar' gibi şeyler. Cumhurbaşkanlığından açıklama yapılıyor, alacağım maaş 9 bin lira. O zamana kadar yerden yere vuruyorlar. Bu tip yalan bir habere kanmayın.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) olan Türkoğlu, başdanışmanlık görevindeki maaşı konusunda yapılan haberlerle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Danışmanlığa atandığım zaman bir terbiyesizin şahsıma yaptığı yalan haberlerden sonra sosyal medyadaki hakaretlere çok güldüm. Daha sonra Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Ondan sonra da farklı bir yorum yapmaya başlıyorlar. Şu anki gündemimizde istediğimiz her şeye çok çabuk ulaşabiliyoruz. 'Yapılan doğru bir haber mi, bir de ben araştırayım' desek inanın daha sağlıklı düşünmeye başlayacağız. Benim için '60 bin lira maaş alıyor, özel korumalar, zırhlı araçlar' gibi şeyler...

Cumhurbaşkanlığından açıklama yapılıyor, alacağım maaş 9 bin lira. O zamana kadar yerden yere vuruyorlar. Bu tip yalan bir habere kanmayın. Şu an herkesin aldığı maaşlar ortada. Bir terbiyesizin yapmış olduğu yalan bir haberle neden vakit harcayalım? Bizim medyamızın da belki hataları vardır. Maddiyat her zaman ön plana çıkıyor, bununla insanları yıpratmaya çalışıyorlar. Sporcular olarak biz emek sarf eden insanlarız. NBA'de 15 yılda toplasanız 1-2 yılda ailemle vakit geçirebildim."

“Başarılar beni hep ileriye doğru motive etti”

Kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Türkoğlu, basketbol kariyerinde doğru insanların yardımıyla şu anki konuma geldiğini kaydetti.

Türkoğlu, basketbolu keyif aldığı için oynadığını dile getirerek, "İnsan bir işi keyifle yaparsa daha başarılı oluyor. Basketbola başladığımda yetenekliydim, bu nedenle hep kendimi farklı hissettim. Bu da hayallerimin her zaman değişmesine neden oldu. Aldığım başarılar beni hep ileriye doğru motive etti. 1998-1999'da NBA'e yönelik araştırmalar yaptık. 1999'da oraya gitmeye karar verdik, 2000'de de Sacramento tarafından 16. sırada draft olduk." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, "Çocukluğumda 'NBA'de 15 yıl oynayacaksın, bu kadar başarılı olacaksın. Türkiye'ye geleceksin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olacaksın' deselerdi, 'Hadi canım' derdim." diyerek, her konuda Allah'a şükrettiğini söyledi.

“En büyük sıkıntılardan biri, spor kültürümüzün olmaması”

Bir sporcunun, eksik yanlarını bilmesinin önemini vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'ye ilk gittiğimde 98 kiloydum, bir deri bir kemiktim. Orada o fizikle başarılı olamayacağımı anladım ve fiziğime zaman ayırdım. Bunu geliştirdikten sonra işler daha iyi gitmeye başladı. Keşke her arkadaş benim kadar ve benden daha başarılı olsa. Önemli olan sizin spora olan ilginiz. Oraya yapacağınız yatırım. Şu anda bizim ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, spor kültürümüzün olmaması. Sporun spor olduğunu, bunun içinde kazanma ve kaybetmenin de olduğunu öğreteceksin. Böyle olursa maçlara gittiğimizde daha keyifli maçlar izlemeye başlayacağız. Hepimizin en büyük sıkıntılardan biri, tribünlerdeki kötü olaylar. Daha çok fanatizmle beslenen bir ülkeyiz. Spor yapınca gençler kendilerini hem iyi hissedecekler hem de kültür edinecekler. Bundan sonraki nesle bunu öğrettiğiniz zaman biz de Avrupa ve dünyadaki ülkelerden biri gibi olacağız."

Spor yapan öğrencilere derslerde biraz daha kolaylık sağlanması gerektiğini ifade eden Türkoğlu, belirli bir yaştan sonra okulla sporun bir arada gitmediğini belirtti. Türkoğlu, sporun bir garantisinin olmadığını, bu süreçte her türlü talihsiz durumla karşılaşılabildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim yaptığım şeyi, hiçbir genç arkadaşıma tavsiye etmiyorum. Benim küçükken cesaretimi genç arkadaşlara önermiyorum. O zaman ben basketbolu biraz daha ön plana koydum. Okulu biraz daha ikinci planda bıraktım. Çünkü o anki hedefleriniz profesyonel anlamda bir yerlere gelebilmekti. Benim kapılarım çok şükür ki doğru şekilde açıldı. Bu herkes için aynı şekilde olur mu? Onu bilemem. Ama bundan sonra ne yapılabilir? Okullarda spor yapacak arkadaşlara, spor yaparken eğitimi aksatmayacak bir uygulama için sanırım Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çalışılıyor. İnşallah ikisini bir anda yürütebiliriz, bu ülkemiz için çok önemli."

Türk basketbolu için projelerinin olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, en büyük sıkıntılardan birinin yabancı oyuncu konusu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türk basketbolunu en iyi yerlere getirmeye çalışacağım. ABD'deki tecrübelerimizi buraya aktarmaya çalışacağım. Altyapı, sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tanesi. Kulüplerimizle görüşmelerimiz var. Şu anda 3-4 takım altyapıya gerçekten yatırım yapıyor. Bunun Türkiye çapında yapılmasına yönelik çalışmalarımız var. Özellikle milli takımlarda son 3 yıldır başarılı altyapı milli takımlarımız var. Final oynayan, şampiyon olan ya da ikinci olan jenerasyona sahibiz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi de yabancı sıkıntısı. Ona dair çalışmalarımız da var. Bir şekilde aktif sporcularımızın bile yeterli süre alamadığı durumla karşı karşıyayız. İlk olarak bunu çözmeliyiz ki altyapıya yol açalım."

“Yeni bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz”

A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımı için olimpiyat hedefi doğrultusunda önemli bir sürecin başlayacağını anlatan Türkoğlu, iki takımın da 2016 Rio'da yer almasını istediklerini anlatarak, "Milli takımda bizi gururla temsil edecek arkadaşlarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bu yaz 4-10 Temmuz'da milli takımların olimpiyat eleme turnuvası var. Hem erkeklerin hem de bayanların olimpiyatlara gitmesi halinde Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çok başarılı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu seneki olimpiyatlarda da olacaklar gibi gözüküyor. Erkeklerimizde yeni bir jenerasyona giriyoruz. Bizim gibi yaşlı oyuncuların bırakmasıyla alttan gelecek oyuncularla yeni bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası ülkemizde düzenlenecek. Gerek olimpiyat elemeleri gerekse Avrupa Şampiyonası için en iyi kadromuzu çıkarmaya çalışacağız. Ülkemizdeki turnuvalarda madalya aldık. Türk halkının desteği bizi olumlu etkiledi. Şu anki tek konsantrasyonumuz milli takımımız. Hatta geçen kulüplerle toplantı yapıldı, sezonu daha erken bitirme şansımız olabilir mi diye. Çünkü finaller 20-25'i gibi bitiyor, elemeler de 4-10 Temmuz'da. Kulüplerimiz de buna duyarlı davrandılar. Belki 10 gün öncesine çekme durumumuz olabilir. Bu milli takım için hazırlık açısından önemli olacaktır. Amacımız, Türk basketbolu ve sporunu her zaman daha iyi yerlere getirmektir."