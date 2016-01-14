Cumhurbaşkanı danışmanı: CHP ve MHP'de de parlamenter sistemin sıkıntılarını gören var

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kurucuları arasında yer aldığı Ankara Birlik Vakfı’nın düzenlediği konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç, “CHP ve MHP’de parlamenter sistemin sıkıntılarını görenler var. İnşallah bu partilerle de görüşerek Türkiye bir yol bulur” dedi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in başkanlık sistemini savunduğunu dile getiren Malkoç’un “Tarih boyunca başkanlığa itiraz edenler hep CHP’liler olmuştur. Ama MHP’ye de bunu çok görürüz” sözleri referandum için gerekli olan 330 oy için CHP’den çok MHP’ye umut bağlandığı yorumlarına neden oldu.

Malkoç, yeni anayasa için “Mevcut Meclis’in anayasa değişikliği yapması, 200-250 kişilik ‘anayasa yapıcı meclis’, Meclis’e sunmadan doğrudan referandum” olmak üzere 3 formül önerdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmasını beklemeden ‘arama konferansları’na başladı. Ankara Birlik Vakfı’nda düzenlenen ilk konferansın konuğu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç oldu. İzleyicilerin haremlik-selamlık düzeniyle oturduğu konferansta, öğretim üyeleri, bürokrat ve Yargıtay hakimlerinin de olması dikkat çekti.

Malkoç, şu görüşleri dile getirdi:

"Meclis ‘inşallah’ umut olur"

Başbakanımızın partileri ziyaretleri ile başlayan bir süreç oldu. Meclis Başkanımız partilere mektup yazdı. İnşallah yeni Anayasa olur diye umut ediyoruz. Realist olmak gerekirse… Ne yapacağız onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama bir şey var… TBMM’de grubu bulunan partiler anayasayı değiştirmek için çaba göstermezlerse millet bunu bir kenara not edecek.

"Komisyon yaptı yaptı..."

(Komisyon) Bir şey yaptı yaptı, ama ben umut ediyorum ki AK Parti kendi anayasasını anayasa teklifini hazırlar ve Meclis’e verir. AK Parti’nin milletvekili sayısı referanduma 330’un üzerine çıkarmaya şimdi yetmiyor. Ama biliyorum ki CHP’de de MHP’de de bu parlamenter sistemin Türkiye’nin başına açtığı sıkıntıları gören, ‘şu başkanlığı bir deneyelim’ diyenler var. İnşallah bu partilerle de görüşerek Türkiye bir yol bulur. Bulmazsa yine Millet bunu çözecektir.

"MHP’ye itirazı çok görürüz"

Parlamenter sistem kalsın diyenler bu sistemden menfaatlenenler. Biz CHP’den bunu beklemiyoruz. Ama MHP’ye de bunu çok görürüz. CHP milletten oy alamama korkusuna bir şey demeyiz. Onların geçmişinde başkanlık sistemini savunan da yok. Ama sizin geçmişinizde Alparslan Türkeş başkanlığı savunmuş. Milletten korkacak bir tarafınız da yok. Milletin değerleri ile barışıksınız. Buradan seslenişimiz MHP yöneticilerine bu memleketin bu milletin tarihi okusunlar ondan sonra konuşsunlar başkanlık sistemini.

"Başkanlık için 3 yol"

Yeni anayasa yapıcı Meclis olabilir: Yeni anayasa nasıl yapılacak? 3 tane usul var. Bir tanesi mevcut anayasanın 175. maddesi. Bu olabilir. Ama bu olmazsa… Parlamentodaki milletvekili dağılımı içinde inşallah olur. İkinci metot, TBMM çalışmalarını sürdürürken Meclis bir karar alır. Yeni anayasa yapımı için bir seçim yapılır. Bu seçilenlerin görevi yeni anayasa yapmak. Yeni anayasa yapıcı meclis diyoruz buna. 200 kişi olur, 250 kişi olur. Dar bölge olur veyahut süresi 6 yıl olur. Bunlar tartışılabilir.

"Meclis’e sunmadan referandum"

Üçüncü metot da kurucu referandum yolu. 1950’li yılların sonunda aynı bizim gibi inanılmaz tartışmalara girdi. DeGol bir anayasa hazırladı ve direk referanduma sundu. Buna kurucu referandum deniyor. Bu metotla da olabilir.

"Başkanlık olursa baraj kaldırılabilir"

Başkanlık sistemi olduğu zaman başkan seçilir. Meclis seçimleri için baraj 1 de, iki de beş de,… Kaldırabilirsiniz de metotları çok.

"MGK anayasal olmaz"

20 milyon oy alan Başbakan, öbür tarafta Başbakanın imzası ile atanmış kuvvet komutanları, “sen ne yapıyorsun” diye dikleniyorlar. Bir ailenin reisine, büyüğüne tokat atan evlatlar olursa o ailede huzur olur mu? Milli Güvenlik Kurulu elbette olacak. Ama anayasal bir kurum olmayacak. Zaten kuvvet komutanları veya Genelkurmay Başkanları başkanın veya başbakanın emrinde.

"Parlamenter sistem kadastro görmemiş arazi"

Parlamenter sistemde organların yetkileri kadastro görmemiş arazi gibi. Bu kurumlar olacak ama her biri yerli yerinde olacak. Yargıda birlik… Askeri Yargıtay, Askeri İdare Mahkemesi. Askerlerin disiplin suçları vardır. Askerlikle ilgili suçlar vardır. Askeri Yargıtay olmaz o askeri konulara bakan Yargıtay’ın ilgili dairesi olur.