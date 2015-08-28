Cumhurbaşkanı, birinci yılını doldurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevdeki ilk yılı bugün doluyor. 12’nci Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007’deki Anayasa değişikliğinin ardından, 10 Ağustos 2014’teki seçimi yüzde 52’lik oy oranıyla oranla kazandı.

‘Türkiye’nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı’ unvanını alan Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde, yabancı devlet ve hükümet başkanlarının da katıldığı törenle, görevi 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geçen yıl 28 Ağustos’ta devraldı. Göreve geldikten iki gün sonra ‘Başkomutan’ sıfatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde ilk resepsiyonunu verdi. Çalışmalarına bir süre Köşk’te devam eden Erdoğan, bu arada Subayevleri’ndeki konutundan daha önce Dışişleri Konutu olan Cumhurbaşkanlığı Konutu’na geçti.

Beştepe’ye taşındı

Erdoğan’ın göreve gelmesinin ikinci ayında cumhurbaşkanlığı makamı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşındı. 29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlamalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Erdoğan, böylece yeni binayı kullanıma açmış oldu.

103 yasa onayladı

Erdoğan, görevinin ilk yılında, 103 kanunu onayladı. 49 rektör, 9 YÖK üyesi ve yüksek yargı organlarına üye ataması yaptı, üç hükümlünün de cezasını kaldırdı. Erdoğan’ın aldığı en önemli karar ‘seçimin yenilenmesi’ kararı oldu. 7 Haziran seçiminin ardından, Anayasa’da öngörülen 45 günlük sürede hükümet kurulamaması üzerine, 24 Ağustos’ta TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile yaptığı istişari görüşme sonrasında, Anayasa’nın 104 ve 116’ncı maddelerine dayanarak milletvekili genel seçiminin yenilenmesi kararı alan Erdoğan, Türk siyasi tarihine ‘seçimin yenilenmesine karar veren ilk cumhurbaşkanı’ olarak geçti.

‘Koşan Cumhurbaşkanı’

Seçim sürecinde farklı bir profil çizeceğini ‘koşan, terleyen bir Cumhurbaşkanı’ olacağını belirten Erdoğan, bir yıllık görev süresinde 54 yurt içi, 36 yurtdışı seyahat gerçekleştirdi. Erdoğan, Gaziantep’teki İslahiye Çadırkenti’nde Suriyeli sığınmacıları ziyaretiyle başladığı yurt içi seyahatleri boyunca 47 ile gitti.

Küba ziyareti

Görevdeki ilk yılında 36 kez yurtdışına çıkan Erdoğan, 33 ülkeyi ziyaret etti. İlk yurtdışı seyahatini KKTC ve Azerbaycan’a yapan Erdoğan, Küba’ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.

158 bin kilometre yaptı

Ziyaret ettiği ülkelerde ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, bir yıllık görev süresindeki yurtdışı seyahatlerinde toplam 158 bin 610 kilometrelik yol kat etti.

İlk konuk Papa

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kullanmaya başladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yerli ve yabancı birçok konuğu ağırladı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak ilk yabancı konuğu, Türkiye’ye 28-30 Kasım 2014’te resmi ziyaret gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus oldu.

Tarihi tören kıtası

Erdoğan’ın ilk yılında, Külliye’de yabancı devlet başkanlarını karşılamak için düzenlenen resmi törenlerde de bir yenilik yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ocak ayındaki ziyaretiyle başlayan uygulamada, 16 Türk devletinin savaş kıyafetlerini giyen askerler de törenlerde hazır bulundu. Tarihi üniformalı askerler, tören birliğinin karşısında, 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan Muhafız Alayı’nın önünde yer aldı.

Muhtar toplantıları

Erdoğan’ın görevinin ilk yılında hayata geçen bir başka uygulama da ‘Muhtarlar Toplantısı’ oldu. Seçilerek göreve geldikleri için muhtarlara büyük önem verdiğini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 4 bin muhtarla bir araya geldi.