Cumhurbaşkanı: Bay Kemal, sen darbe karşıtı değil darbecisin!

Partisinin 1 Kasım 2015’teki son genel seçimlerde yüzde 31 oy aldığı İzmir’de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerin İzmir'in siyasi tercihlerinde bir 'mülakat' olacağını söyledi. İzmir'in AKP siyasetinin lokomotifi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, İyi Parti'nin seçimlere girebilmesi için CHP'den istifa ederek parti değiştiren 15 milletvekilini de hatırlatarak, "Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın, "Seçim çalışmalarımızın startını veriyoruz" dediği İzmir mitingindeki sözlerinin öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir.

-İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda.

"İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar"

-Korku ve karabasan gibi İzmir'in üzerine çökenler İzmir'e ne verdi? AK Parti'nin İzmir'e bir zararı dokunmuş mudur? AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi sürekli laikliğin kullanılarak örselenmesine de karşı çıktık.

"Yandın Kemal yandın, sen darbe karşıtı değil darbecisin"

-Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. TBMM’de konuşma yapıyorlar, Başbakan’ın Ilgaz Tüneli’ne saklandığını söylüyorlar. Başlarındaki adam saklananlardan biri, ama tünel bulamadı, Bakırköy Belediyesi’ne gitti. 15 Temmuz’da milletimizle birlikte FETÖ’ye tarihi bir şamar vurduk. CHP’yi onların saflarında bizim üzerimize yürürken bulduk. CHP, bugün FETÖ’nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. PKK’dan PYD’ye kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsinin sözcüsü durumundadır.

-Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim. Sürekli taciz ateşi var, zulm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 oldu. Bay Kemal, bırakalım mı? Bırakmayacağız. Biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

"Biri sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor"

-16 Nisan'da yeni sisteme geçme kararını verdik. Muhalefetin aradan geçen süreçte millete ne söyleyecekleri, hazırlıkları olmadığı ortada. Biz 2019'da yapılacak diye hareket etmemize rağmen çoktan göreve başlamıştık. Seçim ittifakları meselesini bile hukuki bir çerçeveye kavuşturarak, Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunları yaparken amacımız ne, cumhurun ittifakı, yani halkın ittifakını sağlamak. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor. Git, sözde bir parti var, hadi bakalım diyor. Baktım koltuklar bomboş, 15 kişi sözde partiye katılmamışlar, böyle demokrasi olur mu? Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını sen yapacaksın. Sen o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştı, şimdi bir de Bay Kemal ile yazdı. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz, bu kadar çabuk olmaz. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır.

-Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad yaylaları söylüyor. Burada da söyler misin?

"İzmirlilere kendimizi daha iyi anlatırsak, her şey çözülecektir"

AKP'nin İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek. Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

-Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

-24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket olmadık. Bizim lügatimizde millete küsme gibi bir kavrama rastlayamazsınız.

-Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Siyaset tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip işidir, bir kadro işidir, bir organizasyon işidir.