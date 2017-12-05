Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'Zarrab' çıkışı: Bu kuşu istedikleri gibi öttürecekler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık olmayı kabul ederek itirafçı olan Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'a ilişkin açıklamada bulundu. ABD'de devam eden davanın bir tiyatrodan ibaret olduğunu vurgulayan Topçu, “Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” diyerek tepki gösterdi.

Akşam'dan Betül Oğuz'un haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı yakınlarının Man Adası'nda bir şirkete para aktarımı yaptıkları iddiasına dayanak olarak gösterdiği belgeleri de yorum getiren Topçu, “CHP’nin başına nasıl geldiği malum zat, şimdi de eline tutuşturulan kağıt parçalarıyla iftiralar atıyor. Güya yerlilik ve millik adına bunları yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, esasında olayın zamanlaması ve hedefiyle tamamen küresel çetelerin ve FETÖ’nün değirmenine su taşıdığı artık su götürmez bir gerçektir” şeklinde konuştu.

"CHP kendisini resetmeli"

Kılıçdaroğlu’nun sözde belgelerle şov yaparken, parti içi muhalefeti de bastırmayı hedeflediğini belirten Topçu, “CHP lideri elindeki paçavralarla hükümeti yıkacakları paranoyası ve suflesine kendisini kaptırmış durumda. CHP’nin bir an önce kendisini her şeyi ile resetlemesi lazım. Atatürk önderliğinde bu millet, yüzyıl önce küresel emperyalizme karşı kurtuluş savaşını vermiştir. İkinci kurtuluş savaşı da yüz yıl sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleşiyor” ifadesini kullandı.

"Zarrab esirdir ve hükümsüzdür"

ABD’de devam eden Reza Zarrab kumpasının bir tiyatrodan ibaret olduğunu vurgulayan Topçu, “Bu hain, tiynetinin gereğini yapmıştır. Korku ve menfaatinden dolayı yaptığını da ifade etmiştir. Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” görüşünü paylaştı.