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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Taraf gazetesine: Gazetenizin o nüshasını münasip yerinizde...

Burhan Kuzu'dan HDP'yi kapatma hazırlığı iddiasına sert yanıt...

03 Ağustos 2015 20:07

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, özel ofisinde HDP’yi kapatma hazırlığı yapıldığı iddialarını manşetten yayımlayan Taraf gazetesine “Bu attığınız başlığı ispat edemezseniz, yapacağınız şey günlük gazetenizin o nüshasını olduğu gibi münasip yerinizde saklamanız” dedi.

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "HDP'nin kapatılması için hukuki hazırlık yapıyor" iddialarını haberleştiren Taraf gazetesine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yanıt verdi.

Kuzu, Taraf gazetesinin Demirtaş'ın iddialarına yer verdiği "Kuzu postunda kurt planı" başlıklı haberi için "Bu attığınız başlığı ispat edemezseniz, yapacağınız şey günlük gazetenizin o nüshasını olduğu gibi münasip yerinizde saklamanız" ifadelerini kullandı.

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