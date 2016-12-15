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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'milli seferberlik' açıklaması

"Milli bir davranış olarak değerlendirmek lazım"

15 Aralık 2016 03:45

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli seferberlik' sözlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Balçiçek İlter'in sunduğu Karşıt Görüş programına telefon ile bağlanan Uçum, yayında önemli mesajlar verdi; Uçum'un açıklaması şöyle:

“Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli seferberlik çağrısı hukuken bir çağrı değil. Anayasada bir seferberlik kanunumuz var.  Bu kanuna göre Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu toplanır, eğer koşulları varsa ülkenin tamamında ya da bir kısmında seferberlik ilan edilir. Tartışmayı bu bağlamda görmek doğru değil. Milli bir davranış olarak değerlendirmek lazım. Yanlış bir algı oluşturuluyor. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum.”

 

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