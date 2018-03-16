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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan "Elleri yanabilir" açıklaması

Dolar 3.90, Euro da 4.80 lira ile tarihi rekor düzeyine yakın işlem görüyor

16 Mart 2018 13:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Cemil Ertem, para piyasalarında oyuncularının göremediği birçok şey olabileceğini söyleyerek, "Buralardan dolara el atanların eli yanabilir" açıklaması yaptı.

Ertem, Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan buradan çıktığını söyledi.

"Bu seviyeden kimse dolar talep etmesin" diyen Ertem, bunun çok ciddi zararları olabileceği uyarısında bulundu.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği birçok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları buradan talep yapmasınlar. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde dolar 3.90, Euro da 4.80 lira ile tarihi rekor düzeyine yakın işlem görüyor.

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