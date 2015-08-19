T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan dolar açıklaması: Artış kriz işareti değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kur artışının Türkiye ekonomisinde bir kriz işareti olmadığını söyledi

19 Ağustos 2015 13:58

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz arttırmama kararının, esasında Banka'nın araç bağımsızlığı doğrultusunda aldığı bir karar olduğunu ifade etti. Ertem, "Dolayısıyla kurun artışı esasında Türkiye'de siyasi nedenlerle olan bir durumdur. Bu Türkiye ekonomisinde bir kriz işareti değildir" dedi.

 

'Temeller sağlam'

 

Merkez Bankası'nın da kurun yükselmesini kalıcı ve kriz işareti olarak yorumlamadığını anımsatan Ertem, "Burada önemli olan şudur; Türkiye ekonomisinin temellerinin bu anlamda sağlam gördüğünü de teyit etmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam görüyoruz. Türkiye'de bir kriz işareti görüntüsü yoktur; yakın bir gelecekte de yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

ak saraydolarfaizCemil Ertem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24