Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan dolar açıklaması: Artış kriz işareti değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz arttırmama kararının, esasında Banka'nın araç bağımsızlığı doğrultusunda aldığı bir karar olduğunu ifade etti. Ertem, "Dolayısıyla kurun artışı esasında Türkiye'de siyasi nedenlerle olan bir durumdur. Bu Türkiye ekonomisinde bir kriz işareti değildir" dedi.

'Temeller sağlam'

Merkez Bankası'nın da kurun yükselmesini kalıcı ve kriz işareti olarak yorumlamadığını anımsatan Ertem, "Burada önemli olan şudur; Türkiye ekonomisinin temellerinin bu anlamda sağlam gördüğünü de teyit etmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam görüyoruz. Türkiye'de bir kriz işareti görüntüsü yoktur; yakın bir gelecekte de yoktur" değerlendirmesinde bulundu.