Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Uzaktaki karargâhlarda birileri İngilizce konuşup, ellerini ovuşturuyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Kılıçdaroğlu beklediği darbe'yi provoke etmek için yollarda, dünyanın bazı başkentlerinde kapalı kapılar ardında 'rutin görünümlü' toplantılar yapılıyor ve uzaktaki karargâhlarda birileri İngilizce konuşarak ellerini ovuşturuyor" dedi.

Yiğit Bulut'un "Son sözü yine MİLLET söyleyecek" başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Asla korkmayacağız, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz…

Türkiye’ye karşı her türlü kirli oyuna kalkışanlar, bir Çin atasözünde vurgulanan şu gerçeği kavramaya çalışsınlar; üzerinde uzandıklarını düşündükleri çalının dibinde yaktıkları ateş onları yakacak ve bize dar etmeye çalıştıkları coğrafyamız bu katillere, taşeronlara ve sahiplerine “dar gelecek”!

Sevgili dostlar, ihtiyacımız olan BİRLİK ve BERABERLİK…Özellikle son dönemde sosyal medya üzerinden başlayan provokasyonlara lütfen itibar etmeyelim…Bu provokasyonu yapanlar da aynı SAHİPLERE hizmet ediyor…EDİYORLAR AMA GERÇEK DEĞİŞMEYECEK; Sahipleri de köpekleri de aynı sonu paylaşacak…

Tekrar ediyorum; Türkiye’ye karşı her türlü kirli oyunu tezgahlayanların, herşeyi yapabilecekleri YENİ BİR SÜRECİN başladığını düşünüyorum. ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ VE BİZİM OLANI, BİZDEN OLANI ASLA VERMEYECEĞİZ !

KILIÇDAROĞLU BEKLEDİĞİ DARBE’Yİ PROVOKE ETMEK İÇİN YOLLARDA, DÜNYANIN BAZI BAŞKENTLERİNDE KAPALI KAPILAR ARDINDA “RUTİN GÖRÜNÜMLÜ” TOPLANTILAR YAPILIYOR VE UZAKTAKİ KARARGAHLARDA BİRİLERİ İNGİLİZCE KONUŞARAK ELLERİNİ OVUŞTURUYOR !

BİZ DE BİLMİYORUZ, UYUYORUZ DEĞİL Mİ !

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ KONTROL ETMEK-ETTİRMEK ! MİLLİ OLANI-BİZDEN OLANI BİZDEN ALMAK VE ONLARIN GÜDÜMÜNDEKİLERİ GETİRMEK !

HEPİNİZ HAVA ALACAKSINIZ VE SON SÖZÜ YİNE MİLLET SÖYLEYECEK !

YETER SÖZ MİLLETİN !

BİZİM OLANI, BİZDEN OLANI, MİLLİ OLANI ASLA VERMEYECEĞİZ !

HODRİ MEYDAN !