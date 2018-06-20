Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye bir petrol denizi üstünde oturuyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde oturduğunu" iddia etti. Bulut, "Berat Albayrak’ın attığı adımlar ve başlayan arama çalışmaları bize yeni gerçeğimizi çok yakında getirecek" ifadesini kullandı.

Bulut, Star'da "Tam bağımsız büyük Türkiye' için son viraj!" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Size bu belgelerde adı geçen yörelerimizden birkaç örnek vereyim: Adıyaman, Edirne, Antalya, Hakkâri, Sivas, Saros Körfezi, İskenderun, Erzurum, Van, Kastamonu ve daha sayamayacağım birçok bölgemizde 2000 öncesi “arama kapatma- engelleme” şeklinde gerçekleşen, “yaşayanların” resimleri ile kaydettiği yüzlerce olay var. Birini tam olarak aktarayım; Adıyaman’da petrol araması yapan yabancı ortaklı bir şirket “Burada petrol yok” diyerek kuyuyu kapatıyor. Prof. Muammer Aksoy ve yanındakiler savcılığa başvurarak “bu kuyunun” bilerek kapatıldığını iddia ediyorlar. Savcı 3 yıl bu olay üstünde araştırma yapıyor ve 3 yıl sonra bu kuyu açılıyor. Bugün hâlâ o kuyudan saate 20 varil petrol çıkıyor."