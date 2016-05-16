Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: İçeriden gelen kurşunu atanlar için sonun başlangıcı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, star gazetesinde "Türkiye’ye karşı kurulan Büyük Koalisyon’u analiz ettiğim" dediği yazısında "içeriden gelen kurşunu atanlar için sonun başlangıcı, kim olursa olsun sonun başlangıcı" ifadesini kullandı. "Evet ağır bir saldırı içeriden dışarıdan ağır bir kuşatma altındayız" diyen Bulut "Kuşatma altındayız ama inanın zafer bu milletin, bu ümmetin ve coğrafyamızın olacak" dedi.

Yiğit Bulut'un "Ya Kurşun İçeriden Gelirse... Geldiyse..." başlığıyla yayımlanan ( 16 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Sevgili dostlarım, Türkiye’ye karşı kurulan BÜYÜK KAOALİSYON’u analiz ettiğim yazılarımda, yapılanları ve yapmak istediklerini aktarmaya çalışmıştım...

O yazıların “ortak bir sorusu” vardı; bunlar doğru tespitler koalisyon açık ve net fakat ya içeriden gelen kurşun! Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla ortaya dökülenler, maşa olarak kullanılan meczuplar ve en önemlisi BİZDEN görünüp ONLARIN olanlar! Bunlar bu “kirli koalisyonun neresinde!”

SEVGİLİ DOSTLARIM, BU YOLA BAŞ KOYMUŞ, ALLAH YOLUNDA BÜ ÜLKEYE, BU COĞRAFYA’YA, BU MİLLET’E, BU ÜMMET’E VE YOLU AÇAN LİDER’E GÖNÜL VERMİŞ DOSTLARIM, size Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmit’te yaptığı konuşmadan bir bölümü yeniden aynen aktaracağım. O gün sorduğunuz, yukarıda paylaştığım sorunuzun cevabı bu satırlarda...Aynen paylaşıyorum; “...BİR AVUÇ SEÇKİN: Türkiye 14 yılda hangi başarılara imza attıysa önüne çıkan engelleri aşarak yapmıştır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzladığımız ilk gün, yükümüzün ağır, işimizin çok olduğunun farkındaydık. Yıllardır, bu ülkenin kaynaklarını sömüren, millete tepeden bakan bir avuç seçkinin yolumuza taş koyacağını biliyorduk. Vesayet odaklarının boş durmayacaklarının, demokrasinin yerleşmesi, milli iradenin hakim kılınması için yapılanların sabote edileceğinin farkındaydık. Türkiye’nin büyümesinin güçlenmesinin, kendi milli politikalarını sürdürmesinin uluslararası güç odaklarını da rahatsız edeceğini iyi biliyorduk. Geçmiş tecrübeler bu ülkede en büyük zorluğun milletin tayin ettiği yolda yürümek, millete hizmet etmek olduğunu gösterdi. Eski Türkiye’nin elitlerinin, çıkarlarını korumak için girmeyecekleri işbirliği, çiğnemeyecekleri ilke, yapmayacakları ihanet yoktur”...

Sevgili dostlar, bu yola başkoyanlar, SABREDECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ ! ASLA YERE BAKMAYACAĞIZ! ÜMİTSİZLİK HALKASINA DÜŞENLERDEN OLMAYACAĞIZ!

ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI ÇOCUKLARI BİZİ DAHA GÜÇLÜ GÖRECEK... ONLAR İÇİN, HEPİMİZ İÇİN, ÜLKE, MİLLET, ÜMMET İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ...

Kimse kendini avutmasın, bu topraklar, bu coğrafya topyekün bir saldırı altında... Avrupa’dan Rusya’ya AYAĞA KALKMAMIZA engel olmak isteyenler, bize saldıranları destekleme derdinde...

Ve en önemlisi bize kimseden hayır yok!

Alman, Rus, İngiliz, Fransız ... ve diğerleri... hepsi aynı... SÖZDE MÜTTEFİKLER!

Ruslar burnumuzun dibinde işgal ve bombardıman yaparken, bize terör örgütlerinin propagandasını yapan BATI İTTİFAKI... Terör tanımını “terör örgütü” ile aynı metinde yapmaya çalışan AB!

Müslüman coğrafyası kanla yıkanırken, kendi evlerinde huzur bulmaya çalışan gafiller!

Dediğim gibi hepsi aynı bunların...

Bizim için çıkar tek yol var; BİZ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK, MANEVİYATIMIZI VE MADDİ GÜCÜMÜZÜ “EN NOKTASINA” TAŞIMAK...

Ne diyor ŞAİR; “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”...

O canavar şimdi farklı görüntülerde coğrafyamıza saldırıyor, ülkemize saldırıyor...

Bu MİLLET, bu ÜMMET, SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, POLİSİMİZ, bu coğrafyanın insanları bu saldırıyı da aşacak, kimsenin şüphesi olmasın...

“İÇERİDEN GELEN KURŞUNU ATANLAR” için de son bir not; hiç merak etmeyin, ONLAR İÇİN SONUN BAŞLANGICI...

KİM OLURLARSA OLSUNLAR; SONUN BAŞLANGICI!

ASLA AMA ASLA ÜMİDİNİZ KAYBETMEYİN, İYİLERİN VE DOĞRULARIN GÖZLE GÖRÜNMEYEN ORDULARI VARDIR... EVET AĞIR BİR SALDIRI, İÇERİDEN-DIŞARIDAN AĞIR BİR KUŞATMA ALTINDAYIZ AMA İNANIN ZAFER BU MİLLETİN, BU ÜMMETİN VE COĞRAFYAMIZIN OLACAK!