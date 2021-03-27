Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Dolar aldığınızda bir yılda yüzde 20 kaybediyorsunuz, Türk Lirası varlıklara güvenin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'de dolarizasyonun kabuğunu kırdığını belirterek, "Türk Lirası varlıklara güvenin. Hazine bonosu tutup hiç satmayanlar dolar kaç lira olursa ondan elde ettiği getiriyi kazanıyor. Kısa vadeli spekülasyon, dalgalanma olacaktır. Bunlara itibar etmesinler. Dolar aldığınızda bir senede yüzde 20 kaybediyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, vatandaşların dolar satmaya başladığını ifade etti.

"Varlık Barışı'ndan yararlanın" çağrısı

Bulut, "7.5 milyar dolarlık satış vardı ve devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun’ dedi. Dolar satın demedi. Varlık Barışı’ndan yararlanın dedi. Varlık Barışı yurtiçindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı’ndan faydalanmak mümkün. Varlık Barışı’ndan yararlanın. Yastık altı birikimlerinizi sisteme sokun, hem ülkeye hem size yararı olacaktır" diye konuştu.

"Dolarizasyonun tersine dönebileceğini göreceğiz"

CNN Türk’e konuşan Yiğit Bulut, sözlerine şeyle devam etti: "Geçmişten bugüne bu işten anlayanlar oturup baksınlar. Hazine bonosu tutup hiç satmayanlar dolar kaç lira olursa ondan elde ettiği getiriyi kazanıyor. Kısa vadeli spekülasyon, dalgalanma olacaktır. Toplantı tarihi yaklaştıkça dalgalanmaları tahrik edecek söylemler olacaktır. Bunlara itibar etmesinler.



Dolar aldığınızda bir senede yüzde 20 kaybediyorsunuz. Paranın bir de kaybettiğiniz fırsat maliyeti var. Dolarizasyon problemimiz var. İlk defa bu pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 milyar doları çıkarıp sattı. Bu dolarizasyonun kırıldığını gösteriyor. Bundan sonra dolarizasyonun tersine dönebileceğini göreceğiz.



Pazartesi günkü hareket çok önemliydi, dolarizasyon probleminin kabuğu pazartesi günü çatladı. Şu anda 7.99 görüyorum. Döviz büfesi 7.80’den alacak. Makas açık. Döviz büfeleri bile aşağı hareket olacağını düşünüyor. Vatandaşı takip ediyorlar. Her harekette Türk vatandaşlarının döviz satacağını düşünüyorum."