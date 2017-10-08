Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Büyük Barış'ı sağlayarak çalışmak bizim için kaçınılmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türkiye, gelecek 1000 yılı sığdırabileceği bir döneme giriyor" iddiasında bulundu. "Bu dönem Türkiye’nin her alanda gelecek 1000 yıla damga vurup vuramayacağını ve bu topraklardaki herkesin 'hangi kökenden gelirse gelsin' ortak geleceğini belirleyecek" diyen Bulut, "Bu bağlamda yapılması gerekenleri sorgulamak, hazır olmak ve birlikte beraber 'Büyük Barış'ı' sağlayarak çalışmak bizim için kaçınılmaz" ifadesini kullandı.

Bulut'un Star'da "Hedef 'Büyük Türkiye'... Hedef 'Büyük Türkiye Barışı'..." başlığıyla (8 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Yıl 2019... Daha önce size yazdığım tanımıyla “PAX PRESİDENTA”... “SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ BARIŞI”... “Büyük Türkiye Barışı”; İÇ DİNAMİKLERİ HER ALANDA “BİR” OLMUŞ, KALKINAN, GELİŞEN, HIZLANAN, HEDEFLERİNE KOŞAN BİR TÜRKİYE...

Yapabilir miyiz?

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ZAMAN İFADE ETTİĞİ GİBİ; “YAPTIK, YAPIYORUZ, KENETLENİRSEK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”...

Sevgili dostlar, bugün izninizle “Büyük Türkiye ve Büyük Türkiye Barışı” hedeflerimizi tespitler ve sonuçlar olarak sorgulamak istiyorum...

Maddeler halinde sorgulayalım ve tespitlerimizi paylaşalım;

1- Türkiye 1992-2001-2003 arasında “kalıba dökülme” dönemine cevap verdiği 2003-2017 arasındaki ilk 14 yıllık dönemi tamamladı. Bu süreç özellikle “yerleşik yapıların” yerinden oynatılması açısından zor bir dönemdi ve ilkler yaşandı. Yapılar gerçekten yerinden oynadı ama tamamen söküldü demek henüz çok zor.

2- Şimdi önümüzde iki yıllık bir “ara geçiş” var. Bu geçiş kolay olmayacak, yerleşik yapılar direnecek, içeride sıkıntılar olacak ama “14 yıllık cevap” yeni bir SÜRECE girmeden” tabanını güçlendirecek...

3- İkinci süreçte “Bilgi Temelli Türkiye’ye geçiş” de tam olarak hayata geçecek. Türkiye “İnanç ve Bilgi Sentezi” temelli yapıyı tam olarak oturtacak ve “Yerleşik Düzen ve uzantılarının” kurguladıkları paranoyalar çok geride kalacak!

4- İkinci 10-12 yıl, ilk dönem kadar zor değil” fakat daha fazla “BİLGİ” ve bu bilginin işlenmesi açısından daha fazla akıl gerektirecek bir dönem olacak. Bu YENİ SÜREÇTE, size küçük bir örnek, hedefler tutarsa Türk ekonomisi 3’e katlanacak. Bu detay bile bilgi ve aklı nasıl kendi modelimizde sentez etmemiz gereğini gösteriyor...

Sevgili dostlar, İşte tam bu noktada özellikle Türkiye’nin tamamının kendini “bu gidişin içinde hissetmesi” ve BÜYÜK YÜRÜYÜŞ’e katılması için bir vatandaş olarak isteğim, bir düşüncem var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum... Teklifim çok açık; YENİ BİR SÜRECE VE YENİ BİR BÜYÜME TÜNELİNE GİRERKEN, “Türkiye PAX’ını-PAX Presidenta’sını veya Büyük Türkiye Barışını” hep birlikte başlatalım, bu BARIŞ’ın içini dolduralım...

Sevgili dostlar, tespitler sonrası eminim şu soruyu soracaksınız; “Nasıl?”...

Ben aklıma gelenleri yine maddeler halinde paylaşayım, sizler de kendi düşüncelerinizi maddeler halinde ekleyin lütfen...

1- Herkes, “yerleşik yapılar” arındırıldıktan sonra, dönüp kendine baksın hatalarını düşünsün ve bir zihinsel adım atarak “çatışma” dinamiğinden “birlikte atak yapma” sürecine girsin.

2- Toplumdaki “zihinsel barış”, ana sorunların da bu geçiş sürecinde çözülmesiyle “toplumsal bir barış ve alt dinamikleri” olarak sorgulansın.

3- “Yerleşik Yapıların manipülasyonlarına” bilerek katılanlar yapmasa bile, bu yapıya “gönüllü, zihnen, bedenen” destek veren her birey, kendini sorgulasın ve “çatışma-barış” geçişi için kendine düşenleri ve atılması gereken adımları ortaya koysun.

4- Çatışma-Barış geçişi “çatışmadan” beslenen yapıları ortadan kaldıracağı için arada oluşacak katma değeri toplumsal ekonomik çarklara katmak için çaba sarf edelim. Örnek faizin her “1 puanlık” düşüşünden ortaya “hastane, yol, okul” yapabileceğimiz net bir kaynak çıkıyor. ÜRETEN, BİLGİ-VİZYON TEMELLİ EKONOMİ MOIDELİNE HEP BİRLİKTE HIZ VERELİM!

5- DEVLET-VATANDAŞ HER ANLAMDA MADDİ-MANEVİ HELALLEŞSİN! Manevi kısmını ayrı bir yazıya bırakalım, maddi kısmına örnek verelim; Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile DEVLET-VATANDAŞ ARASINDAKİ ALACAK-VERECEK İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜZENLEYELİM. MÜMKÜN OLUR VE TOPLUMSAL KONSENSUS SAĞLANIRSA, yeni sisteme geçerken, YENİDEN YAPILANDIRMALAR-Ödemeler İLE DEVLET-Vatandaş arasında “alacak-verecek” kalmasın!

Sevgili dostlar, CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ZAMAN VURGULADIĞI GİBİ; KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ... “YENİ SİSTEM, YENİ ANLAYIŞA SAHİP DEVLET, YENİ DOĞMUŞ KADAR TEMİZ VATANDAŞ, KARDEŞ KADAR YAKIN TOPLUMSAL DİNAMİKLER VE BÜYÜK BARIŞ” anlayışıyla bu geçişi yapılandıralım...

Sonuç: Detayları aklımda olduğu kadarıyla sizlerle paylaştım. Detaylar ham fakat ana fikir çok açık; BARIŞ ve BİRLİKTE HIZLI YÜKSELİŞ...

Son söz: Türkiye, gelecek 1000 yılı sığdırabileceği bir döneme giriyor... Bu dönem Türkiye’nin her alanda gelecek 1000 yıla damga vurup vuramayacağını ve bu topraklardaki herkesin “hangi kökenden gelirse gelsin” ORTAK GELECEĞİNİ belirleyecek... Bu bağlamda yapılması gerekenleri sorgulamak, hazır olmak ve birlikte BERABER “BÜYÜK BARIŞ’ı” sağlayarak çalışmak BİZİM için kaçınılmaz... YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE...