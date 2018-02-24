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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Bu çağrımdan dolayı beni öldürürler

"Bu ülkede NBŞ ile savaşı başlatan ilk kişi benim"

24 Şubat 2018 12:19

TRT'de katıldığı bir programda, içinde nişasta bazlı şeker olan ürünleri almayın çağrısı yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 'Bunu dediğim için beni öldürürler' dedi.

Bulut, "Birçok haber dolaşıyor şeker fabrikaları özelleşiyor, satılacak diye. Binlerce mesaj geldi. Diyorlar ki 'NBŞ’ciler şeker fabrikalarını yok etmek istiyor'. Bu ülkede NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) ile savaşı başlatan ilk kişi benim. Ben NBŞ ile savaşı başlatana kadar hiçbir gazeteci konuşamamıştı konu hakkında. Halen de konuşan yok. Reklam pastası ve korkudan kimse konuşamaz" ifadelerini kullandı. 

Bulut açıklamalarına şöyle devam etti: 

"Türkiye’nin çocukları gerçek şeker yiyecekse, şeker üretimi yapabilecekse ve hayatta kalması gerekiyorsa ben size şunu söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Bakın dinleyen herkese sesleniyorum; Tüketimden gelen gücünüzü kullanın; yarın sabahtan itibaren su ve ayran haricinde NBŞ kullanılan hiçbir ürünü çocuklarınıza içirmeyin. Var mısınız? Gerçek şeker kullanmanın 250 katı maliyeti var. NBŞ o kadar adi bir şey ki maliyeti 250’de 1’e düşüyor. Beni bu çağrımdan dolayı öldürürler. NBŞ lobisi o kadar güçlü bir lobi ki beni öldürürler"

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Yiğit BulutNBŞşeker fabrikaları

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