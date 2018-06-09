Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Yeni sistemde cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi durumunda sandığa tekrar gidileceği iddialarına cevap verdi. Uçum, "Yeni sistemde cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok" dedi.

Karar yazarı Elif Çakır'a bir açıklama gönderen Uçum, "Yeni sistemdeki yetki, seçimlerin birlikte yenilenmesi yetkisidir" ifadesini kullandı. Çakır'ın bugünkü (9 Haziran 2018) yazısında ilgili bölümü şöyle:

“Cumhurbaşkanı seçilemezse Meclis feshedilir hususu deli saçması bir konudur”

Başlıktaki sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a ait.

Dün kaleme aldığım “Cumhur İttifakı kazanamazsa seçim tekrar mı edilecek” başlıklı yazımda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un ABD Bloomberg’e verdiği mülakatta “Muhalefet Meclis’te üstünlük sağlaması halinde seçimler yenilenir” dediği iddiasına Mehmet Uçum’un, sosyal medya hesabından ‘böyle bir açıklamam yok’ sözlerine yer vermiştim.

Dün Mehmet Uçum bir açıklama gönderdi. Diyor ki:

Böyle bir tartışma açmak bırakın hukuku, temel siyasi bilgiden yoksunluğu işaret eder. O nedenle sonucu itibariyle bu tür laflara itibar edilmesin demeniz son derece yerindedir.

Yeni sistemde CB’nin Meclis’i fesih yetkisi olduğu tespiti oldukça yanlıştır. Yeni sistemde ister Cumhurbaşkanı ister Meclis seçim yapılmasına karar verirse her ikisi de seçime gider. Yeni sistemdeki yetki, seçimlerin birlikte yenilenmesi yetkisidir.

Fransa’da Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi vardır başka ülkelerde de. Ama bizim yeni sistemimizde fesih yetkisi yoktur.

Mehmet Uçum ayrıca Bloomberg’e verdiği röportajı da gönderdi.

Bloomberg’te Uçum’un sözlerine şöyle yer verilmiş.

“Erdoğan Mayıs ayında Bloomberg’e verdiği röportajda 7 Haziran 2015 seçimlerini işaret ederek ‘sistemi çalıştırmayacak herhangi bir gelişmeye fırsat vermeyiz’ demişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göre böyle bir senaryoda sistemin sunduğu imkanlar ilk planda uzlaşmadır, dedi. Uçum, “Ya uzlaşma arayışına girilir, ya da seçime gidilir. Demokratik siyasette B planı uzlaşma, C planı seçimdir, halk farklı siyasi mecralardan tercih yaparsa bunun anlamı nedir? Bu bir işbirliği çağrısıdır. Eğer halkın isteğini siyasi aktörler yanlış anlarsa, yeni halkın önüne çıktıklarında, halk bu kez tercihini farklılaştırır. Meclis çoğunluğunu verdiğine çoğunluğu vermeyebilir. Cumhurbaşkanı seçtiğini de tekrar seçmeyebilir. Yani sistem sonuçta halk iradesiyle şekillenir.”

Hamiş:

Mehmet Uçum dün mesaj attı. Diyor ki “Yazınızda benden de söz ederek bu konuya girmeniz, sanki ben böyle bir açıklama yapmışım da sonra da böyle bir beyanım yok demişim gibi bir algı oluşturmuş. Bu hoş değil.”

Uçum’un kendisine de söyledim, buradan da yazayım. Ben yazının öyle bir algı oluşturduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de Uçum’un böyle anlamasına üzüldüm.

Amacım, artık vatandaşın dahi neredeyse inanma noktasına geldiği bir tartışmaya açıklık kazandırmaktı.