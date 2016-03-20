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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Varank’tan #sizdenkorkansizingibiolsun açıklaması

“Aracım zırhlı değil, hiç olmadı; korumam yok, hiç olmadı"

20 Mart 2016 02:33

İstanbul İstiklal Caddesi’nde 4 kişinin can vermesiyle sonuçlanan intihar eylemi sonrasında Twitter üzerinden başlatılan #sizdenkorkansizingibiolsun etiketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank da destek verdi.

Varank “zırhlı mesajdan ve korumaların gölgesinden atılan tweet” tepkilerine “Aracım zırhlı değil, hiç olmadı. Korumam yok, hiç olmadı. Kuyruk ise alışveriş merkezi. Siz utanmazlara laf yetiştirmek zül!” mesajıyla tepki gösterdi.

Varank’ın paylaştığı mesaj şöyle:

 

Varank'ın gelen tepkiler üzerine verdiği cevap şöyle:

 

ETİKETLER

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