Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, Türkiye devletine ve milletine karşı yapılmıştır. Aynı zamanda insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.

Yalçın Topçu, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında terör saldırısının meydana geldiği Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

Topçu ve beraberindeki heyet, ardından bir başka terör saldırısının yaşandığı Reina'ya geldi. Gece kulübünün içine girip yetkililerden bilgi alan Topçu, daha sonra buraya da karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Topçu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.

"Alçakça ve kalleşçe yapılan terör olaylarının, küresel terör baronlarının arkasında olduğu bir saldırı olduğunu" söyleyen Topçu, şöyle devam etti:

"Bu Türkiye devletine ve milletine karşı yapılmıştır. Ve aynı zamanda insanlığa karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı, AB devletleri ve ABD kınadı. Bunu çok önemsiyorum. Bu kınamanın gerçekten samimi olduğunu anlamamızın bir tek yolu var. ABD, FETÖ terör örgütünün başını umuyorum ki, bu kanlı olaydan sonra, eğer bu kınamada samimi ise derhal iade eder. Ve yine umuyorum ki, bölücü terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerinde aranan 4 bin 500'ün üzerinde kaçak var. Onları derhal Türkiye'ye iade ederler. Ve yine umuyorum ki bir iş adamımızı alçakça katlettikten sonra Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de buharlaşan o teröristi bir an evvel iade ederler. Anlarız ki burada Beşiktaş'ta yapılan bu katliama karşı kınamaları gerçekten yerinde ve haklı. Ancak öyle anlarız."

Türkiye'nin Suriye'de olmasının küresel güçlerin bazı hesaplarını alt üst ettiğini dile getiren Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aşağı-yukarı Türkiye'yi bir yıldır terörle meşgul etmek istiyorlar. Ağaç bahanesiyle şehirlerimizin sokaklarını kan gölüne çevirdiler. Sonra birdenbire önümüze kutular koyarak, devlete operasyon çekmeye kalktılar. Neticede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde misli görülmemiş bir konsept oluşturdular. CNN'ler, BBC'ler, Reuters'ler, Der Spigeller, New York Times'lar, ülkedeki bir Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olmadık hakaretler içeren yazılar yayımladılar.

İçeride birbirine benzemez 16 tane parti, bir araya getirildi. Neticede bu terör olaylarının sıklaştığını gördük, yaşıyoruz, hep beraber görüyoruz. Bütün bunların bir tek derdi var. Açık ve net bir şekilde bunlar bizi yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl ki 100 yıl evvel Abdülhamid Han üzerinden koca Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'yi parça parça ettilerse bugün de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de Ankara'ya diz çökertmek istiyorlar."