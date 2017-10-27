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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: TL'ye operasyon var, gereken işlem yapılacak!

"TL'de neden değer kaybı var doğru soru değil! Doğru soru, 'TL'ye operasyon yapanlar kim ve neden şimdi?"

27 Ekim 2017 16:58

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi için operasyon yapıldığını belirterek, "İlgili kurumlarımızın işlem yapacağına eminim. Meydanı boş bulup at koşturmalarına müsaade edilemez" dedi.

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Bülent GedikliTürk lirasıoperasyon
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