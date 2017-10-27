Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: TL'ye operasyon var, gereken işlem yapılacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi için operasyon yapıldığını belirterek, "İlgili kurumlarımızın işlem yapacağına eminim. Meydanı boş bulup at koşturmalarına müsaade edilemez" dedi.

TL'de neden değer kaybı var doğru soru değil! Doğru soru TL'ye operasyon yapanlar kim⁉️ ve neden şimdi