Ekonomi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: TL'ye operasyon var, gereken işlem yapılacak!
"TL'de neden değer kaybı var doğru soru değil! Doğru soru, 'TL'ye operasyon yapanlar kim ve neden şimdi?"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi için operasyon yapıldığını belirterek, "İlgili kurumlarımızın işlem yapacağına eminim. Meydanı boş bulup at koşturmalarına müsaade edilemez" dedi.
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