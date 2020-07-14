Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Trabzonspor'a sert tepki

Saral, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo mavili yönetimi hedef aldı. Şampiyonluğun kaçtığını ifade eden Saral, "Yazık! Çok yazık..! 36 senenin üzerine altın tepsiyle ayağımıza gelen şampiyonluk heba oldu gitti. Hazır üç büyükler devre dışı kalmışken..." dedi.