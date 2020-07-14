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Spor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Trabzonspor'a sert tepki

14 Temmuz 2020 09:22

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokmasına isyan etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Ağaoğlu'na yüklenirken, teknik direktör Hüseyin Çimşir tercihinin de yanlış olduğunu vurgulayarak, "Başkan ve yönetimin basiretsizliği sonucunda yanlış bir hocayla olacağı buydu. Makamım gereği başka bir şey söyleyemiyorum..!" ifadesini kullandı.

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