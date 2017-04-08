Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Özal, Bush'a eğitmen olmuştu; Trump da Erdoğan ile iyi geçinmeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Birinci Körfez Savaşı sürecinde dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush'a "iyi bir eğitmen olduğunu" savundu. Suriye konusunda Türkiye'nin ABD'ye yardımcı olabileceğini savunan Çevik, "Bunun için Trump’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yakın ilişki kurması lazım" ifadesini kullandı.

İlnur Çevik'in "Sözünün eriymiş" başlığıyla yayınlanan (8 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Bu yol haritasının çizilmesinde Türkiye, ABD’ye yardımcı olabilir. Bunun için Trump’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yakın ilişki kurması lazım. Türkiye’nin bölgedeki tecrübelerinden baba Bush Birinci Körfez Savaşında çok iyi faydalandı ve rahmetli Turgut Özal ona tam bir eğitmen oldu… Trump da Erdoğan’ı iyi bir ortak olarak görmeli.

ABD’de sahiden de Barack Obama devri kapanmış ve Donald Trump devri başlamış… Bunu perşembe sabaha karşı, ABD savaş gemilerinden atılan 59 füzenin, Suriye’nin İdlib’e kimyasal silah atmak için kullandığı hava üssü yerle bir edildiği zaman gayet açık şekilde gördük…

Yani artık ABD Suriye’de kenarlarda oturup Başer Esat katiline yol vermeyecek. Yani artık ABD Suriye ile ilgisini DEAŞ’a karşı verilen mücadele ile sınırlamayacak.

Bu hava saldırısı iyi bir başlangıç… ABD Esat’a sarı kart gösterdi. Esat’ın bunu iyi algılaması bu konuda da Rusların onu “ikna” etmeleri lazım… Ama bu arada uluslararası camia da Esat’ın elindeki kimyasal silahları almak için ve Suriye rejin uçaklarının bu gibi saldırıları başka hava üslerinden yapamamaları için gerekli tedbirleri almaları lazım…

Trump’ın oturup Suriye konusunda yeni bir yol haritası çizmesi lazım. Türkiye bunu yaptı ve Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi… Yani stratejik hedeflerini başarı ile sonuçlandırdı.

Bu yol haritasının çizilmesinde Türkiye, ABD’ye yardımcı olabilir. Bunun için Trump’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yakın ilişki kurması lazım. Türkiye’nin bölgedeki tecrübelerinden baba Bush Birinci Körfez Savaşında çok iyi faydalandı ve rahmetli Turgut Özal ona tam bir eğitmen oldu… Trump da Erdoğan’ı iyi bir ortak olarak görmeli.

Fırat Kalkanı aynı zamanda başarı ile Suriye’de güvenli bir bölge oluşturmamıza ve Suriye halkına yeni bir umut yaratmamamıza yardımcı oldu. Şimdi bu bölge uçuşa da yasaklanırsa o zaman Suriyeli mazlumlar artık hiç olmazsa ülkelerinin bir köşesinde Ensar ruhunun tadını çıkarabilirler… İşte ABD ve Rusya bu konuda bize yardımcı olabilir…