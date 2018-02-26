Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Önce insanlarımızı silahsızlandıralım!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik son 10 yılda 7 kat artan ve kamuoyunun tepkisini çeken çocuklara yönelik istismar hakkında değerlendirmede bulundu. Çevik, "Dikkatlerimiz çocuklara karşı işlenen suçlara çevrilmişken biz esas sorunu ıskalamaya başlıyoruz… Yani Türkiye’nin gerçek sorununun insanlarımızın çok tehlikeli bir şekilde silahlanmış olduğu gerçeği" dedi.

Çevik'in "Önce insanlarımızı silahsızlandıralım!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Artan çocuk tacizleri ve küçüklerin istismarı haberleri toplumda infial yarattı ve bütün dikkatler bu olaylara çevrildi…

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu altı bakandan bir komisyon kurup acil kaydı ile bir dizi tedbirin alınmasına karar verdi.

Bakanlar şimdi çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların arttırılması, hiçbir şekilde cezaların hafifletilmemesi ve gerekirse çocuk tacizinden hüküm giyen kişilere kimyasal hadım uygulaması yapılmasını tartışıyor ve çok kısa bir zamanda yeni düzenlemeler uygulamaya girecek…

Peki, bu gerçekten bu sorunu kökten çözecek mi? Tabii ki hayır.

Dikkatlerimiz çocuklara karşı işlenen suçlara çevrilmişken biz esas sorunu ıskalamaya başlıyoruz… Yani Türkiye’nin gerçek sorununun insanlarımızın çok tehlikeli bir şekilde silahlanmış olduğu gerçeği…

Bugünlerde sıkça rastladığımız haberler bir adamın ayrıldığı karısını ve çocuğunu silahla öldürmesi, sevgilisine kızan genç adamın ortalığı kana bulaması, pompalı tüfeklerle insanlara dehşet saçan gözü dönmüş insanlar, korkunç cinayetler. Yani birileri sıkça eline silah geçirip insanları öldürüyor. Adam bırakın tacizi kendi öz çocuğunu acımadan vurup öldürüyor… İşte sorun burada ve köklü çözümler gerekli.

İnsanlar hala silah ruhsatı almak için kuyruklar oluşturuyor, bir yolunu bulup silah kuşanmaya çalışıyorlar…

Bu olayda ilk yapılması gereken toplumun kayıtsız şartsız silahlardan arındırılması… Kolluk güçlerinin dışında kimsenin silah bulundurmaması gerekiyor. Bunu yapabilirsek çok önemli bir ilk adım atmış oluruz. Yani başkaları silahlanıyor diye kendilerini korumak bahanesi ile silah kuşanma yarışı yerine kimsede silahların olmaması ve silah bulundurmanın ağır ceza kapsamına alınması…