Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Milletin seçtiği liderin saç teline zarar gelirse...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ülkelerin "darbe çağrışımı yaptığı" iddia edilen 1 Nisan reklamıyla ilgili olarak "Şaka mıdır, değil midir burada tartışacak değilim. Herkes gördüğünden ne anlıyorsa gerçek öyledir. Yalnız bildiğim bir şey var. Bu milletin seçtiği liderin saç teline zarar gelirse önümüzdeki 100 sene hiçbir coğrafyada kimse huzurla br kahvaltı bile edemez" görüşünü dile getirdi.

Yiğit Bulut'un "Şimdi hesaplaşma zamanı’ diyen ‘1 Nisan şakası!’" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2017) yazısı şöyle:

SEVGİLİ DOSTLAR, ŞAKA MIDIR, DEĞİL MİDİR BURADA TARTIŞACAK DEĞİLİM! HERKES GÖRDÜĞÜNDEN NE ANLIYORSA GERÇEK ÖYLEDİR! YALNIZ BİLDİĞİM BİR ŞEY VAR; BU MİLLET’İN SEÇTİĞİ LİDER’İN SAÇ TELİNE ZARAR GELİRSE, ÖNÜMÜZDEKİ 100 SENE HİÇBİR COĞRAFYA’DA KİMSE HUZURLA BİR KAHVALTI BİLE EDEMEZ!

Cumartesi akşamı sosyal medyada tartışılan bir reklam filmi ortalığı ayağa kaldırdı! AYAĞA KALKIP, TEPKİ VERENLER, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA SONUNA KADAR HAKLIYDI! Firma bir açıklama yaptı, ben tatmin olmadım, sizler de eminim olmadınız! YERSEN “1 NİSAN ŞAKASIYMIŞ”!

SEVGİLİ DOSTLAR, ŞAKA MIDIR, DEĞİL MİDİR BURADA TARTIŞACAK DEĞİLİM! HERKES GÖRDÜĞÜNDEN NE ANLIYORSA GERÇEK ÖYLEDİR! YALNIZ BİLDİĞİM BİR ŞEY VAR; BU MİLLET’İN SEÇTİĞİ LİDER’İN SAÇ TELİNE ZARAR GELİRSE, ÖNÜMÜZDEKİ 100 SENE HİÇBİR COĞRAFYA’DA KİMSE HUZURLA BİR KAHVALTI BİLE EDEMEZ!

TAŞERONLARA VE EFENDİLERİNE BİZDEN SÖYLEMESİ...

Çocuklarımızı zehirleyen NBŞ

EVET... NBŞ... Bir daha okuyun lütfen; NBŞ... Yani “nişasta bazlı şeker”… Yani “şekere benzeyen türetilmiş madde…” Bazı iddialara göre; tam bir uzun vadeli zehir…

Konuyu Türkiye’de 2008’den bugüne defalarca gündeme getirdim ve getirmeye de devam edeceğim... Bu yazıları defalarca yazdım yine yazacağım!

Peki neden bu kadar ısrarla üstünde duruyorum?

Sevgili dostlar, ilk defa konuyu gündeme getirip, korkunç gerçekleri araştırmalarım sonucu öğrenince, “ne paketli çikolata, ne kolalı içecekler ne de şekerlemeleri” şahsen tüketemez duruma geldim...Yakınımda kim varsa elinden alıp tüketmnesine de izin vermiyorum!

Yediğimiz, içtiğimiz bazı markalarda; “tat verenler” şeker pancarı veya kamışından üretilen, “olması gereken” değil, onun yerine çok daha ucuz olan “nişasta bazlı şekerimsiler”! SAKIN “AMAN NE OLACAK” DEMEYİN! Bu tip “şekerimsiler” bağımsız bilim adamlarının çalışmalarına göre “obezite ve pankreas kanseri” gibi hastalıklar ile doğrudan ilişkili! Fransa, Hollanda ve İngiltere’de ve AB’nin bazı ülkelerde, bu nedenlerle Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) olarak da adlandırılan mısır şurubu üretimi KESİN yasak! ABD’de kotalar düşürüldü ve Michelle Obama, defalarca “BU ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN” çağrısı yaptı! Uzun lafın kısası; DURUM ÇOK AMA ÇOK CİDDİ…

Peki bu NBŞ denen “şekerimsileri” tüketmeye devam edenlere ne olabilir?

Defalarca yazdım tekrar yazacağım

Sevgili dostlar, bu ürünleri çocuklarınız tükettiği ve sürekli olarak bu tüketim devam ettiği takdirde, 5-10 yıl arasında çocuklarınızda çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir…

Sonuç: Çocuklarınızı mutlaka kontrol altına alın ve bu ürünleri yedirmeyin, “NBŞ’li ürünlerden” yediği her paket çocuğunuzu sizden çalıyor. KESİN SÖYLÜYOR VE ANNE BABALARA ÇOK NET VE KESİN SÖYLÜYORUM; ÇOCUKLARINIZI KORUYUN BU CANAVARDAN! NBŞ’Yİ TÜKETMELERİNE ASLA İZİN VERMEYİN! NBŞ, ÇOCUĞUNUZU SİZDEN ALMADAN “DUR” DEYİN BU KIYIMA!