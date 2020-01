Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: MHP yön arayışında, 2019'da varlık gösterebilmesi için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 2019'da yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili olarak “FETÖ’nün elinden zor da olsa kurtulan MHP ise kendine bir yön arayışında. Parti muhafazakâr kitleleri etrafında yeniden toplayabilirse 2019'da varlık gösterebilir” dedi.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te "Erdoğan AK Parti'yi toparlayacak, öbür partiler ne olacak?" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Türkiye artık cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin nasıl çalışacağını açık bir şekilde görmeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis grubuna seslenerek siyasetin her yerinde olacağını gösterdi ve direksiyona tam hâkim olacağının mesajlarını verdi…

Yani Cumhurbaşkanımız kurucusu olduğu ve elleriyle büyüttüğü AK Parti’nin derlenip toparlanması için direksiyona geçti ve araba yola koyuldu. Grup toplantısında da AK Parti’yi AK Parti yapan halkımıza çok açık mesajlar verdi.

AK Parti’nin devrimci niteliği sayesinde bugüne kadar 15 yıl iktidarda kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı halkın hep kendilerini desteklediğini ve en karanlık zamanlarda bile onu yalnız bırakmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı “Milletimiz bizden hiç vazgeçmedi. 367 garabeti, kapatma davası, Gezi olayları, FETÖ ve PKK ile mücadele başta olmak üzere her kritik hadisede milletimiz yanımızda yer aldı. 15 Temmuz'la birlikte artık can borcumuzun da olduğu milletimize artık daha fazla hizmet edebileceğimizi düşünüyorum. Bakanlarımızdan 180 günlük eylem planı istedim. Bu program da vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözüm olacaktır. 2023 hedeflerimiz zaten asıl başarı çıtamız olarak geçerliliğini sürdürüyor. Yeni bir çalışmaya da başladık. 2053 vizyonumuzun alt yapısını oluşturacaktır. Her reform asıl olarak yasa ve anayasa değişikliği demektir. 2019 seçimleri ile birlikte yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için uyum yasaları çıkarılacak. Milletimiz için, ülkemiz için bu yükü hep birlikte omuzlayacağız. Yeni Türkiye'nin inşasında omurga görevini yine sizler üstleneceksiniz. AK Parti milletin bağrından çıkmış bir partidir. Milletimizde irtibatımızın zayıfladığı gün Allah korusun bizim bittiğimiz gün olacaktır.”

Yani hep halk, hep halk… Yani kitlelerin isteği Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için en aziz istek.

Bütün bunların gerçekleşmesi için ise teşkilatta da bir yenilenme faaliyeti olacak. Cumhurbaşkanımız iki gündür AK Parti’de “metal eskimesi” sıkıntısı yaşandığını belirtiyor ve gerçeklerle yüzleşiyor…

Peki AK Parti’de bunlar olurken CHP’de ne oluyor? Onlar hala tek adam yönetiminin partiye getirdiği sıkıntılarla uğraşıyorlar ve anayasa değişiklikleri olmamış, referandum ise gayri meşru imiş gibi davranıyorlar… Onlar parti içi demokrasinin lafta kaldığını eşe dosta ispat etmekle meşguller…

HDP ise PKK’nın zincirlerinden kurtulamamanın sancıları içinde kıvranıyor ve o da referandum olmamış gibi davranıyor…

FETÖ’nün elinden zor da olsa kurtulan MHP ise kendine bir yön arayışında. Parti muhafazakâr kitleleri etrafında yeniden toplayabilirse 2019 parlamento seçimlerinde varlık gösterebilir.