Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez bankası, seçimden sonra enflasyonla mücadele edecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadelesini, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri sonrasında yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra ekonomi politikasında daha etkin rol oynayacağını belirterek Merkez Bankası ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek."

Reuters'a konuşan Ertem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İngiltere'de iş/finans çevreleriyle yapılan görüşmeler olumlu geçti, katılımcılarda Türkiye'nin gidişatına ilişkin tereddüt görmedim.

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki görüşlerinde bunun piyasa koşullarında ve gerekli şartların sağlandıktan sonra olacağını belirtti.

"Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir, faiz talimatla düşmez, Erdoğan'ın da vurguladığı üzere koşullar oluştuğunda düşer.

"TCMB elindeki araçları gerektiğinde kullanma özgürlüğüne sahiptir. Cumhurbaşkanımızın da görüşü bu yönde.

"Enflasyonun düşürülmesi en önemli önceliklerimizdendir, hükümet TCMB'yi enflasyonla mücadelede destekleyecek adımları seçimlerden sonra hızla devreye sokacaktır.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz vurgusu 7 Haziran'a (PPK) değildir, cumhurbaşkanının söylediği faizlerin bir hedef olarak düşürülmesi gerekliliğidir.

"Para ve maliye politikasının ortaklığı esastır."

Erdoğan, "Merkez Bankası, yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamaz" demişti

Erdoğan, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada TCMB ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek."