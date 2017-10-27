Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Kızgın insanlar yakında Barzani'nin kapısına dayanacak, yeni lider lazım

Yenibirlik yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumundan sonraIrak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin Kerkük, Şengal ve Mahmur'u almasıyla ilgili olarak "Halkı Erbil sokaklarında 'Barzani ve ailesi bizi sattı, bizi kandırdı, felakete sürükledi' diye bar bar bağırıyorlar. Kızgın insanlar yakında Barzani’nin kapısına dayanacaklardır" dedi.

Çevik'in "Barzani boş yere zaman kazanmaya çalışıyor..." başlığıyla (27 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Mesut Barzani “referandum neticelerini donduralım ve Bağdat’la görüşmeler yoluyla sorunlarımızı çözelim” demesinin hiçbir anlamı yok… Nitekim Ankara’yı dün ziyaret eden Başbakan Haydar İbadi de aynı şeyleri bugün söyledi ve teklifi açıkça ret etti. Yani bütün bunlar “bağımsızlık referandumu yaptık geçerlidir, ama neticelerini donduralım bir gün kullanırız” demek anlamına geliyor… Yani Barzani insanların zekâsı ile alay ediyor.

İbadi de Türkiye de İran da bu gayrimeşru referandumun yok sayılması gerektiğini ve Barzani’nin bunu kabullenmesini istiyorlar.

Hâlbuki Barzani insanları oyalamaya çalışmakla meşgul… Halkı Erbil sokaklarında “Barzani ve ailesi bizi sattı, bizi kandırdı, felakete sürükledi” diye bar bar bağırıyorlar. Kızgın insanlar yakında Barzani’nin kapısına dayanacaklardır.

Ama o hala “Türkiye ve Amerika eninde sonunda bana destek olacaklar” hayalleri ile sarayında oturuyor…

ABD, Barzani’ye çok kızgın… Tek yapacakları İbadi’ye “İşi tadında bırak Haşdi Şahabi güçleri ile Erbil’e saldırma” demek.

İsrail ise el altından Peşmergelere silah gönderiyormuş… Bu da büyük hata… Bir kere Irak ordusunun ve Haşdi Şahabi’nin elinde yüksek ateş gücü olan ağır silahlar var. Bilhassa Haşdi Şahabi’de korkutucu bir savaşçı güç var. Peşmerge İsrail’in göndereceği silahlarla bu güce ancak çerez olur… Ve bu hareket tam bir kışkırtma… Ne Kürt halkına faydası var ne de Peşmergeye. Tam aksine bilhassa Haşdi Şahabi’yi kızdıracak bir hamle. Adamların Erbil’e saldırma gibi niyetleri yoksa bile bunu kışkırtacak davranışlar…

Bu arada Barzani etrafındaki çember daralıyor. Memur maaşları ödenemiyor, bölgede ticaret ölme noktasında. Bu oyalama taktikleri yerine Barzani’nin biran evvel çekilip Iraklıların da Kürtlerin de daha sıcak bakabilecekleri bir liderin bölgede direksiyona geçmesi lazım…