Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Kimse kendini kandırmasın, '15 Temmuz' oylanıyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak "15 Temmuz’a önem veren herkesin oy sandıklarına akın akın gidip tercihlerini yapmaları ve o gece ortaya koydukları destana sahip çıkmaları gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

İlnur Çevik'in "Kimse kendini kandırmasın, '15 Temmuz' oylanıyor" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini öngören anayasa değişikliği bu milletin dirilişini temsil ediyor ve halkımızın dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için yeni ve parlak bir dönemin yolunu açacak önemli bir adım olacak.

Bu süreci halkımız 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimini durdurarak başlattı. O gece bu ülke halkı sokaklara dökülerek, tanklara, zırhlı araçlara, atak helikopterlerine ve F-16 savaş uçaklarına gövdesini siper ederek Batı’dan kaynaklanan ve Fetullah terör örgütü tarafından sahneye konulan bir oyunu destansı bir şekilde bozarak tarih yazdı.

O gece artık her tür darbenin yolu kapandı. Türk halkı böyle bir çılgınlığa cesaret edecekleri polise ve adalete teslim etmeyecek, anında gerekeni yapacaktır… Bunu o çılgınlar da artık biliyor… İşte onun için insanlarımız “idam cezası yeniden kanunlaşsın” diye sürekli bağırıyor, sloganlar atıyor.

İşte bunu anlayan Batılı güçler ise Türkiye’yi yeniden şekillendiremeyecekleri için, Türkiye’yi istedikleri gibi oynatamayacakları için anayasa oylamasından “hayır” çıkarmaya çalışıyorlar. Ama başarılı olamıyorlar. Rekor sayıda Türkler Avrupa’daki oy verme merkezlerinde oylamalara katılarak gereken cevabı Batılı liderlerin yüzlerine çarpıyorlar.

Halkımız artık ülkenin ayağına dolananları istemiyor… Hortumcu yaratan, asalaklar üreten bu sistemin bitmesini ve yerine artık ülkeyi ileriye taşıyacak, Türkiye’yi medeniyetin zirvesine taşıyacak bir sistem istiyor.

15 Temmuz halkımız için bir dirilişti. 15 Temmuz’a önem veren herkesin oy sandıklarına akın akın gidip tercihlerini yapmaları ve o gece ortaya koydukları destana sahip çıkmaları gerekiyor.