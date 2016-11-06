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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: İnternetin yavaşlaması unuttuğumuz sohbeti hatırlattı

"Maalesef bizi biz olmaktan çıkarıp sanal bir yaşam haline getirmiş"

06 Kasım 2016 00:18

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyaya getirilen erişim kısıtlamasıyla ilgili olarak "Ülkede internetin yavaşlaması unuttuğumuz sohbeti, muhabbeti hatırlattı. maalesef bizi biz olmaktan çıkarıp sanal bir yaşam haline getirmiş" görüşünü savundu.

Aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 HDP milletvekili, gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım, gözaltılar sonrası başlayan erişim kısıtlamasıyla ilgili olarak "Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale dönecektir" demişti.

Hamza Yerlikaya'nın Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle:

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