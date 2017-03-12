Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Hollanda kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, sosyal paylaşım sitesinden “Ünilever, Hollanda firması; sayısız ürünü var, onyıllardır TR'de, Türk tüketicisi var etti bu firmayı, Hollanda kendi ayağına sıktı" mesajı paylaştı.

Ertem, daha sonra Bloomberg News'e “Hollandalı firmalar Türkiye'den korkmamalı” yorumunu yaptı ve boykot önermediğini söyledi.

"Avrupa Birliği faşizme giderken firmalar icin en güvenli ülke Türkiye" diyen Ertem Hollandalılara da çağrı yaparak, "Futbolcusundan firmalarına hükümetlerini uyarmalı" dedi.

Ertem sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ünilever, Hollanda firması; sayısız ürünü var, onyıllardır TR'de, Türk tüketicisi var etti bu firmayı, Hollanda kendi ayağına sıktı" dedi.

Ertem daha sonraki tweetinde de boykot önerisinde bulunmadığını belirterek şöyle demişti:

"Bu firmaları hükümetlerini doğru yola döndürmesi için uyarmak gerekiyor; boykot önermiyorum;Ünilever durumu kınasın mesela."