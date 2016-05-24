Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Gümrük Birliği'ni askıya alabiliriz

AB-Türkiye Mülteci Zirvesi’ndeki anlaşma vize serbestisi ve terörle mücadelenin tanımı konusunda yaşanan kriz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, AB parlamenterlerinden gelen “72 kriter yerine gelmedikçe vize muafiyeti gerçekleşmez” ifadelerine ilişkin olarak “AB bu tavırda devam ettiği sürece Türkiye’nin de çok yakında radikal kararları ortaya çıkacaktır. Gümrük Birliği dahil tüm anlaşmaları askıya alabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bulut, TRT Haber televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında Türkiye’nin mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, “Onlardan (AB) hiç bir beklentimiz yok. Çifte standart uygulamaya devam etsinler, Türk vatandaşlarına verdikleri sözleri tutmamaya devam etsinler ama şunu bilsinler ki onlar bu tavırda devam ettiği sürece Türkiye’nin de çok yakında çok radikal kararları ortaya çıkacaktır” dedi.

"Sözlerini tutmalılar"

Yiğit Bulur sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye radikal bir şekilde (AB ile) anlaşmaları askıya alabilir. Her türlü anlaşmayı askıya alabilir. Türkiye’de Gümrük Birliği anlaşması da dahil, Gümrük Birliği rejimi de dahil AB ile bütün ilişkileri tekrar gözden geçirebilir. Geri kabul anlaşmaları, diğer tüm anlaşmaları askıya alabilir. Avrupa sözlerini tutmak zorunda.” Bulut, Türkiye’nin AB’nin istekleri arasında yer alan terörle mücadele kanunundaki terör tanımını hiç bir şekilde değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi için “Terörizm Yasası”nda değişiklik yapılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin bu isteği karşılamayacağını ve bu durumda “kendi yoluna gideceğini” ifade etmişti.

"Milli menfaat korunur"

Bulut, Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararına ilişkin bir soruya verdiği cevapta da, “Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyan her türlü adımı Merkez Bankası başkanının atacağına inanıyorum” dedi. Dolar/TL’nin 2.98’e yükselişinin yüzde 75’inin Euro/dolar paritesinin hareketinden kaynaklandığına da dikkat çeken Bulut, “Kalanı siyasi istikrarsızlık varmış gibi gösterilen spekülatif hareketlerden” dedi. Bulut önümüzdeki dönemde de kurda Euro/dolar hareketi haricinde olumsuzluk beklenmemesi gerektiğini de belirtti.

"Piyasa hızlı şekilde normale dönecek"

Yiğit Bulut, ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından piyasanın çok hızlı bir şekilde normale dönmesini beklediğini de belirterek, “FED faizde hareket yapmadan geçerse kur ve faizde ciddi anlamda aşağıda rakamlar görebiliriz” dedi. “Dolar kurunda Euro dolar hareketi haricinde olumsuzluk bekleyenler çok ciddi bir yanılgı içinde olduklarını çok kısa sürede anlayacaklardır” diyen Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de siyasi istikrarsızlık olmadığı gibi siyasi istikrarın perçinlendiğini piyasalar bence daha okuyamıyorlar. FED ve TCMB toplantıları atlatılsın piyasanın çok hızlı bir şekilde normale döneceğini düşünüyorum.”

"Ekonomide bakış belli, değişmez"

Bulut, konuşmasında yeni hükümetin kurulması sonrasında ekonomi yönetiminde kim olursa olsun ekonomideki bakışın belli olduğunu bu bakış açısından herhangi bir değişiklik olmayacağına dikkat çekti. “Ekonomiler, sistemler kişiler üzerine kurulmaz, sistemler ana dinamikler üzerine kurulur” diyen Bulut, “Sistem sağlamsa, sistem doğru çalışıyorsa bir bütün dinamik halinde çalışıyorsa oraya kim gelmiş önemli değildir” dedi. “Yeni ekonomi modeli üretime dayanacak, Türkiye’nin bel kemiklerinden biri savunma sanayii olacak” diyen Bulut, “Ekonomideki bakış bellidir, Türkiye üretim odaklı milli bir ekonomi modelini yeni bir paradigmayı uzun süredir tanımlamaktadır. Bu paradigma tüm unsurlarıyla hayata geçecektir” dedi.