Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli'den S&P'ye: Hemen speküle edip ortalığı bulandırmayın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's'un (S&P) 'Yeni Kırılgan Beş' raporunda, Türkiye'nin en kırılgan ülke olarak belirtilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Sanal olumluluk ya da üretilmiş rakamlarla küresel piyasa algısını yönetenlerin hangi ülkeler olduğu bellidir" diyen Gedikli, "Hemen speküle edip ortalığı bulandırmayın" ifadelerini kullandı.

S&P'nin bugün yayımladığı rapora göre Türkiye, yeni kırılgan 5'li içerisindeki en kırılgan ülke olarak yer aldı. Raporda, "Bu 5 ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı ortaya koyuyorlar" denildi.

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Beklenen hareketlerin, operasyon açıklamalarının başladığına dikkat çeken Gedikli, şu ifadeleri kullandı:

"En öngörüsü tutmayan ve analiz açısından zayıf kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye şöyle cevap verelim:

Enflasyon ve kurlardaki hareketler aslında ekonomide hayatiyet belirtisidir. Bak birileri bir türlü enflasyon üretemiyor. Çünkü ekonomik canlılık yok. Enflasyonun aralıktan itibaren düşüşe geçeceğini bekliyoruz bazı bakanlarımız da açıkladı. Hemen speküle edip ortalığı bulandırmayın. Aynı zamanda bazı çevreler istatistikleri şaibeli hale getirmeye çalışıyor sanal olumluluk üretiyorlar vs diye. Sanal olumluluk ya da üretilmiş rakamlarla küresel piyasa algısını yönetenlerin hangi ülkeler olduğu bellidir. Türkiye ekonomisine, siyasetine ameliyata müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte 'Kredi kuruluşlarına laf etme' diyenler de hem ekonomi bilgisinin hem milli duygularının eksikliğinden kaynaklı hezeyanlarıdır."