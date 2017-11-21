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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Kurumlar teyakkuzda olmalı

"Dalgalı kur sistemindeyiz ancak birileri fırtınalı olsun istiyor, buna müsaade edilemez"

21 Kasım 2017 15:22

Dolar/Türk Lirası kurunda yaşanan hareketliliği değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Dalgalı kur sistemindeyiz ancak birileri fırtınalı olsun istiyor, buna müsaade edilemez, kurumlar teyakkuzda olmalı" dedi. Gedikli, Merkez'in daha proaktif davranması gerektiğini söyledi.

BloombergHT'ye konuşan Gedikli, "70'li yıllarda petrol krizi sonrası İran'da, Türkiye'de, Mısır'da darbe oldu. Aynı döngüyü başlatmak istediler. Tek başarılı olamadıkları ülke Türkiye oldu bu sefer. Çünkü Türkiye eskisi gibi değil. Ekonomi siyaseti belirler, siyasetin ekonomiyi belirlediği yıllar bitti" dedi.

"15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin notu neden indirildi?" ifadesini kullanan Gedikli, "Herhangi bir ekonomik nedeni var mıydı? Tabii ki hayır. Bir şeyin alt yapısını hazırlamak içindi, bugün daha iyi anlaşılıyor. Ancak yine işe yaramayacak" değerlendirmesini yaptı.

Gedikli, "Dalgalı kur sistemindeyiz; ancak birileri fırtınalı olsun istiyor buna müsaade edilemez, edilmemeli. Kurumlar teyakkuzda olmalı" diye konuştu.

Gedikli daha sonra sosyal medya hesabından, "Merkez Bankası piyasaya karşı elini güçlü göstermesi ve daha proaktif davranması gerekiyor" paylaşımını yaptı. 

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