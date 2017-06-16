Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Esasında MİT, Suriye muhaliflerine direnmek için yardım gönderiyordu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme salonunda tutuklanmasıyla ilgili olarak "MİT kamyonları esasında ülke güvenliği ve çıkarları adına gizli bir görev yapıyordu ve bunu FETÖ ve yandaşları ortaya çıkararak büyük bir ihanet sergilediler. Dündar ve Berberoğlu ’da buna alet oldular" dedi. Çevik, sözlerinin devamında "Esasında MİT, bu kamyonlarla Suriye muhaliflerine direnmek için yardım gönderiyordu… Bu olay o yardımı da direniş hareketini de zora soktu ve katil Esat yönetiminin elini güçlendirdi" ifadesini kullandı.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar Bayırbucak Türkmenleri'ne gidiyordu" demişti.

Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait tırlarda yapılan aramaların kamera görüntüsü 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın imzasıyla yer almıştı. Savcılık MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında 'terör' suçlamasıyla, aynı gün içinde soruşturma başlatmıştı. Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 92 gün tutuklu kalmıştı.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te "Türkiye'yi bu kadar mı sevmiyorsunuz?" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz… Bizleri sevmeyebilirsiniz… Ama lütfen yaşadığınız ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan şu ülkeyi sevin ve onu zora sokacak, onu teşhir edecek ve yerin dibine batıracak hareketlerden kaçının. Çünkü bu gemi batarsa yalnız bizler değil sizler de gidersiniz…

MİT TIR’ları olayı çok açık bir ihanet skandalıydı ve bunu şimdi açıkça anlıyoruz ki FETÖ tezgâhladı ve bütün amaç ülkemizde ve dünyada “Türkiye’de yönetim DEAŞ’ı destekliyor, TIR kamyonları ile Suriye’de DEAŞ’a silah taşınıyor” algısı yaratıp “Türkiye’yi teröre destek veren ülke” yaftası asmak idi.

Onun içinde FETÖ savcıları, MİT kamyonlarını durdurup, MİT mensuplarını gözaltına almaya çalıştılar… Ama iş bununla da kalmadı kamyonların içindekilerin görüntülerini alıp sonradan kullanılmak üzere sakladılar ve daha sonra da bunu zamanında servis ettiler…

Mahkeme kararına göre CHP Milletvekili ve eski gazeteci Enis Berberoğlu bu görüntüleri Can Dündar’a servis etti. Dündar da bu resimleri Cumhuriyet gazetesinde bastı… MİT kamyonları esasında ülke güvenliği ve çıkarları adına gizli bir görev yapıyordu ve bunu FETÖ ve yandaşları ortaya çıkararak büyük bir ihanet sergilediler. Dündar ve Berberoğlu ’da buna alet oldular.

Esasında MİT, bu kamyonlarla Suriye muhaliflerine direnmek için yardım gönderiyordu… Bu olay o yardımı da direniş hareketini de zora soktu ve katil Esat yönetiminin elini güçlendirdi…

Dündar bu olaydan mahkûm oldu ama şu anda Avrupa’da kaçak geziyor ve baş tacı ediliyor… Dündar “bu görüntüleri bana solcu bir milletvekili verdi” dedi ve araştırmalar o milletvekilinin eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Berberoğlu olduğunu ortaya çıkardı ve o da dün ağır ceza mahkemesi tarafından 25 yıl hapse mahkûm oldu ve hemen tutuklanarak hapse gönderildi…

Buraya kadar iş çok açık… Türkiye’yi teşhir etmek isteyenler, Türkiye DEAŞ’ı destekliyor imajı vermeye çalışanlar yapacaklarını yaptılar, alet olanlar da cezalarını aldılar…

Şimdi ise havada sorular kaldı… Ağır ceza mahkemesi Berberoğlu’nu hemen tutuklayıp hapse atmasa olmaz mıydı? Bazı mahkemeler 20 yıl ceza alanları bile tutuklamayıp temyiz aşamasının sonuçlanmasını bekliyor… Bu yapılamaz mıydı?

Berberoğlu neden bu görüntüleri Hürriyet gazetesinde değil de Cumhuriyet’e verdi? Yoksa Hürriyet buna yanaşmadı mı?

Berberoğlu bu görüntüleri kimden aldı? Yoksa kaynak Kemal Kılıçdaroğlu mu?